KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    زەينەتاقى جيناعىن ب ج ز ق- عا قايتارۋدىڭ قاجەتى جوق - وتباسى بانكى دەپوزيتتەگى زەينەتاقى جيناقتارى تۋرالى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىقتارعا ب ج ز ق- دان الىنعان زەينەتاقى جيناقتارىنىڭ «ارتىق» بولىگىن وتباسى بانكىندەگى دەپوزيتتە قالدىرۋعا رۇقسات بەرىلدى.

    ا
    Фото: Kazinform/ЖИ

    زەينەتاقى جيناقتارىن پايدالانۋ مەرزىمىنە قويىلاتىن تالاپتىڭ الىنىپ تاستالعانى تۋرالى وتباسى بانكى حابارلادى.

    - كوپشىلىگىڭىز قانداي ءدا بىر سەبەپپەن تۇرعىن ءۇي ساتىپ الۋعا ۇلگەرمەسەڭىزدەر، بۇل قاراجاتتى ب ج ز ق- عا قايتارۋدىڭ قاجەتى جوق، - دەپ حابارلادى بانك باسپا ءسوز قىزمەتى.

    ءول ۇشىن زاڭناماعا وزگەرىستەر ەنگىزىلدى. ەگەر سالىمشى زەينەتاقى جيناقتارىن التى جىل ىشىندە پايدالانىپ ۇلگەرمەسە، بۇل قاراجات دەپوزيتتە قالا بەرەدى جانە قولايلى ۋاقىتقا دەيىن ساقتالادى.

    - التى جىل وتكەندىكتەن عانا جيناقتارىڭىز اۆتوماتتى تۇردە ب ج ز ق- عا قايتارىلادى دەپ الاڭداۋدىڭ قاجەتى جوق. سونىمەن قاتار وتباسى بانكى يپوتەكانى راسىمدەۋدى كەيىنگە قالدىرماي، مۇمكىندىگىنشە بۇل قاراجاتتى تۇرعىن ءۇي الۋعا ارنالعان باستاپقى جارنا رەتىندە پايدالانۋعا كەڭەس بەرەدى، - دەپ تولىقتىردى بانك.

    ايتا كەتەلىك باسپانا كەزەگىندە تۇرعاندار قانداي جەڭىلدىكتەردى پايدالانا الاتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.

    ەكونوميكا
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور