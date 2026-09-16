زەينەتاقى جيناعىن ب ج ز ق- عا قايتارۋدىڭ قاجەتى جوق - وتباسى بانكى دەپوزيتتەگى زەينەتاقى جيناقتارى تۋرالى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىقتارعا ب ج ز ق- دان الىنعان زەينەتاقى جيناقتارىنىڭ «ارتىق» بولىگىن وتباسى بانكىندەگى دەپوزيتتە قالدىرۋعا رۇقسات بەرىلدى.
زەينەتاقى جيناقتارىن پايدالانۋ مەرزىمىنە قويىلاتىن تالاپتىڭ الىنىپ تاستالعانى تۋرالى وتباسى بانكى حابارلادى.
- كوپشىلىگىڭىز قانداي ءدا بىر سەبەپپەن تۇرعىن ءۇي ساتىپ الۋعا ۇلگەرمەسەڭىزدەر، بۇل قاراجاتتى ب ج ز ق- عا قايتارۋدىڭ قاجەتى جوق، - دەپ حابارلادى بانك باسپا ءسوز قىزمەتى.
ءول ۇشىن زاڭناماعا وزگەرىستەر ەنگىزىلدى. ەگەر سالىمشى زەينەتاقى جيناقتارىن التى جىل ىشىندە پايدالانىپ ۇلگەرمەسە، بۇل قاراجات دەپوزيتتە قالا بەرەدى جانە قولايلى ۋاقىتقا دەيىن ساقتالادى.
- التى جىل وتكەندىكتەن عانا جيناقتارىڭىز اۆتوماتتى تۇردە ب ج ز ق- عا قايتارىلادى دەپ الاڭداۋدىڭ قاجەتى جوق. سونىمەن قاتار وتباسى بانكى يپوتەكانى راسىمدەۋدى كەيىنگە قالدىرماي، مۇمكىندىگىنشە بۇل قاراجاتتى تۇرعىن ءۇي الۋعا ارنالعان باستاپقى جارنا رەتىندە پايدالانۋعا كەڭەس بەرەدى، - دەپ تولىقتىردى بانك.
ايتا كەتەلىك باسپانا كەزەگىندە تۇرعاندار قانداي جەڭىلدىكتەردى پايدالانا الاتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.