زەينەتاقى نارىعى: جيعان-تەرگەنىمىز جەلگە ۇشپاي ما؟
استانا. قازاقپارات - 7-قىركۇيەكتەن باستاپ قازاقستاندىقتار مىندەتتى زەينەتاقى جيناقتارىنىڭ 100 پايىزىنا دەيىن ينۆەستيتسيالىق پورتفەلدى باسقارۋشىلارعا بەرە الادى.
بۇل جاي عانا قارجى نارىعىنداعى جاڭا ەرەجە ەمەس، ازاماتتىڭ قارتتىققا دەپ جيناعان اقشاسىن كىم باسقاراتىنىنا قاتىستى ۇلكەن وزگەرىس بولىپ وتىر.
بۇعان دەيىن مىندەتتى زەينەتاقى جيناقتارىنىڭ ي پ ب، ياعني، ينۆەستيتسيالىق پورتفەلدى باسقارۋشىلارعا بەرىلەتىن كولەمى 50 پايىزبەن شەكتەلەتىن. ەندى بۇل شەك ەكى ەسەگە ۇلعايادى. دەمەك، ازاماتتىڭ الدىندا تاڭداۋ كەڭەيدى دەگەن ءسوز. ولار جيناعان اقشاسىن ۇلتتىق بانكتىڭ باسقارۋىندا قالدىرۋعا نەمەسە جەكە ينۆەستيتسيالىق باسقارۋشىعا سەنىپ تاپسىرۋعا مۇمكىندىك الدى.
ءبىر قاراعاندا، مۇنىڭ ءبارى نارىقتىق لوگيكاعا ساي كەلەدى. باسەكە دە كوبەيەدى. باسقارۋشىلار كليەنتتىڭ اقشاسىن ءتيىمدى ورنالاستىرۋعا تىرىسادى. تابىس پەن كىرىس تە جوعارىلاۋى مۇمكىن. الايدا، وسى جەردە ءبىر قاراپايىم سۇراق تۋىندايدى. ەگەر پايدا كوبەيسە، ول كىمگە تيەدى، ال نارىقتاعى تابىس مينۋسقا كەتسە تاۋەكەلدى كىم كوتەرەدى؟ مىنە، ماسەلەنىڭ ەڭ ماڭىزدى تۇسى سالىمشىلاردى ويلانتۋعا ءتيىس.
جالپى، زەينەتاقى جيناعى كادىمگى ينۆەستيتسيالىق قورداعى اقشا ەمەس. ول ازاماتتىڭ ونداعان جىل بويى جينالعان بولاشاق تابىسى. سوندىقتان ونى باسقارۋعا نارىقتىق مەحانيزمدەردى ەنگىزۋ ءبىر جاعىنان مۇمكىندىك بولسا، ەكىنشى جاعىنان جاۋاپكەرشىلىكتى دە ارتتىرادى. ال جيناقتىڭ 100 پايىزىن ي پ ب- عا بەرۋ ودان 100 پايىز پايدا كورەمىن دەگەن تۇسىنىك ەمەس. قور نارىعىندا تابىس جوعارى بولۋى مۇمكىن، ءبىراق شىعىن قاۋپى دە ۇنەمى بولاتىنى ءسوزسىز. بۇگىن جوعارى ناتيجە كورسەتكەن باسقارۋشىنىڭ ەرتەڭ ءدال سونداي كورسەتكىشكە كەپىلدىك بەرە المايتىنى تۇسىنىكتى.
سوندىقتان، ماسەلە «اقشانى ي پ ب- عا بەرۋ كەرەك پە؟» دەگەنگە تىرەلىپ تۇرعان جوق. بۇل ادامنىڭ ءوزى تاۋەكەلگە دايىن با دەگەن ۇعىم ماڭىزدى. ارينە، مەملەكەت ي پ ب قىزمەتىن رەتتەيدى، ءبىراق، نارىقتاعى تاۋەكەلگە كەپىلدىك بەرە المايتىنى تۇسىنىكتى.
توقەتەرىن ايتقاندا، بۇل جەردە ءسوز از اقشا تۋرالى بولىپ وتىرعان جوق. بيىلعى 1-تامىزداعى دەرەك بويىنشا، قازاقستاندىقتاردىڭ زەينەتاقى اكتيۆتەرى 28,3 تريلليون تەڭگەگە جەتتى. ەندى وسى وراسان قارجىنىڭ ءبىر بولىگىن جەكە باسقارۋشىلارعا سەنىپ تاپسىرۋ مۇمكىندىگى كەڭەيىپ وتىر. دەمەك، ماسەلە ءبىر ادامنىڭ جيناعىنداعى بىرنەشە ميلليون تەڭگەدە ەمەس، ميلليونداعان سالىمشىنىڭ بولاشاق اقشاسىن باسقاراتىن الىپ نارىقتىڭ كىمنىڭ قولىنا وتەتىنىندە بولىپ وتىر.
kznews.kz