زيراتتى بۇلدىرگەندەر قانداي جازاعا تارتىلادى
وسكەمەن. KAZINFORM - كەيىنگى جىلدارى شىعىس قازاقستاندا زيراتتاردى ءبۇلدىرۋ دەرەكتەرى ازايعانىمەن، وسىنداي قۇقىق بۇزۋشىلىق جاساعاندار ءالى دە تىركەلىپ جاتىر.
كەيبىر جاعدايلاردا پوليتسەيلەر كىنالىلەردى انىقتاي المادى. بۇل ماتەريالدا Kazinform ءتىلشىسى وڭىردەگى زيراتتارعا ۆانداليزم جاساعاندار جايلى جانە ولارعا قانداي جاۋاپكەرشىلىك كوزدەلگەنى تۋرالى مالىمەت جيناپ كوردى.
قورشاۋدى ءبۇلدىرىپ، تەمىردى ۇرلاعان
بىلتىر وسكەمەن ماڭىنداعى ءبىرقاتار زيراتتا ۆانداليزم فاكتىلەرى تىركەلدى. سونىڭ ءبىرى - قالا ماڭىنداعى پراۆوسلاۆ زيراتىندا بولعان- تۇعىن. جەرگىلىكتى بلوگەر انتون كنيازيەۆ زيراتتاعى بۇلىنگەن قورشاۋلار مەن ۇرلانعان تەمىرلەردى ۆيدەوعا ءتۇسىرىپ، پوليتسياعا حابار بەرگەن.
- ءدال جانىنان ءوتىپ بارا جاتىپ كورىپ قالدىم. ۆاندالدار پايدا بولىپتى. جول جيەگىندە سايراعان ءىزى جاتىر. شىنجىردى ءۇزۋ مۇمكىن ەمەس بولاتىن، ونى دا جۇلىپ اكەتىپتى، - دەدى ول.
اتالعان فاكتى بويىنشا قر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 188-بابى 1-بولىگىنە سايكەس سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ باستالعانىمەن، كىنالىلەر انىقتالمادى. ول كەزەڭدە مۇنداي قىلمىس ءۇشىن 1000 ا ە ك- كە دەيىن ايىپپۇل سالۋ نەمەسە مۇلكىن تاركىلەۋ ارقىلى ءۇش جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى كوزدەلگەن ەدى.
ال ابلاكەتكا ماڭىنداعى زيراتتى ءبۇلدىرۋ دەرەگى بويىنشا 23 جانە 30 جاستاعى ەكى ازامات كۇدىكتى دەپ تانىلىپ، كەيىن ەكەۋى دە ءوز كىناسىن مويىندادى.
ءوڭىر تۇرعىندارىن زيراتتاردى قورلاۋ فاكتىلەرى الاڭداتىپ وتىر. ولار مۇنداي قادامعا بارعاندار قاتاڭ جازاعا تارتىلۋى تيىستىگىن ايتتى.
- قورقىنىشتى جاعداي بۇل. زيرات ماڭىنداعى تەمىر- تەرسەككە كوزى ءتۇسىپ، سونى ساتۋ ارقىلى پايداعا كەنەلەمىن دەگەن ادام كەز كەلگەن ارەكەتكە بارۋى مۇمكىن. ۇستالعانداردىڭ بەتىن جاسىرماي، كوپشىلىككە كورسەتىپ، تانىستىرسا عوي، - دەيدى سامار اۋدانىنىڭ تۇرعىنى اياجان عازيزوۆا.
زيراتتاردى كۇتىپ-ۇستاۋعا كىم جاۋاپتى
وسكەمەن قالالىق تۇرعىن ءۇي-كوممۋنالدىق شارۋاشىلىعى، جولاۋشىلار كولىگى جانە اۆتوموبيل جولدارى ءبولىمىنىڭ مالىمەتىنشە، قالا اۋماعىنداعى 12 زيرات كوممۋنالدىق مەكەمەنىڭ بالانسىندا تۇر. مەردىگەر ۇيىمدار تازالىقتى ساقتاۋ، قوقىس شىعارۋ، قار تازالاۋ، قورشاۋلاردى جوندەۋ جانە اۋماقتى تاۋلىك بويى كۇزەتۋ جۇمىستارىن اتقارادى.
دەپۋتاتتار جۇرگىزگەن تەكسەرىس بارىسىندا كەيبىر زيراتتاردا قوقىس شىعارۋ مەن ەسكى اعاشتاردى كەسۋ قاجەتتىگى انىقتالعان. بۇل اقپارات ءتيىستى بولىمدەرگە جولداندى.
ش ق و پوليتسيا دەپارتامەنتى باستىعىنىڭ ورىنباسارى سەرىك ماناپوۆ ۆانداليزم ارەكەتىنىڭ سالدارىنا توقتالدى.
- ۆانداليزم - مەملەكەت قورعايتىن تاريحي-مادەني مۇرا وبەكتىلەرىن، تاريح جانە مادەنيەت ەسكەرتكىشتەرىن، تابيعي نىسانداردى جازۋلارمەن، سۋرەتتەرمەن نەمەسە يماندىلىققا قيانات جاسايتىن وزگە دە ارەكەتتەرمەن قورلاۋ. بۇل ءۇشىن 100 دەن 200 ا ە ك- كە دەيىنگى مولشەردە ايىپپۇل سالۋعا نە 160 ساعاتقا دەيىن قوعامدىق جۇمىستارعا تارتۋعا نەمەسە 50 تاۋلىككە دەيىنگى مەرزىمگە قاماۋعا الىنادى. كەيىنگى جىلدارى وڭىردە زيراتتاردى قورلاۋ فاكتىلەرى ازايدى. ءتارتىپ ساقشىلارى قوعامدىق ءتارتىپتى ساقتاۋ ماقساتىندا پروفيلاكتيكالىق جۇمىستاردى تۇراقتى تۇردە جۇرگىزىپ كەلەدى، - دەدى ول.
P/s: وڭىردە زيراتتاردى قورعاۋ ماسەلەسى وزەكتىلىگىن جوعالتپاي وتىر. مامانداردىڭ پىكىرىنشە، ايىپپۇل مەن قوعامدىق جۇمىستار - مۇنداي قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋدىڭ ءبىر تەتىگى. سونىمەن قاتار زيراتتاردىڭ جاي-كۇيى جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار مەن تۇرعىنداردىڭ تۇراقتى باقىلاۋىندا بولۋى ءتيىس.