زەڭگىر تاۋدىڭ ەتەگىندە جايقالىپ تۇر - كاتونقاراعاي كۇنباعىس القابىنان رەپورتاج
وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسىنداعى كاتونقاراعاي اۋدانىندا جازدىڭ ەكىنشى جارتىسىندا گۇلدەيتىن كۇنباعىس القاپتارى سارى تۇسكە بويالىپ، تاۋلاردىڭ ساياسىندا ەرەكشە قۇلپىرىپ تۇر. Kazinform ءتىلشىسى نازارلارىڭىزعا سول ءساتتىڭ فوتوسۋرەتتەرىن ۇسىنادى.
كاتونقاراعاي اۋدانى تابيعاتى نەگىزىنەن تاۋلى ءارى ورماندى بولعاندىقتان، ونى كوبىنە التايدىڭ كوركەم لاندشافتارى، ۇلتتىق پاركى جانە مارال شارۋاشىلىعىمەن بايلانىستىرادى.
دەگەنمەن سوڭعى جىلدارى اۋداننىڭ كەيبىر جازىق بولىكتەرىندە كۇنباعىس القاپتارى دا كوبەيىپ، ولار تۋريستەردىڭ قىزىعۋشىلىعىن تۋدىرىپ كەلەدى.
كۇنباعىستار جازدىڭ ەكىنشى جارتىسىندا گۇلدەيدى. اسپانمەن استاسقان تاۋلاردىڭ ەتەگىندە ەرەكشە قۇلپىرىپ تۇرعان كۇنباعىستار كوزدىڭ جاۋىن الادى. اسىرەسە راۋانداپ تاڭ اتقاندا جانە كۇن باتار شاقتا بۇل فوتوعا تۇسۋگە تاپسىرماس جەر.
كۇنباعىس وڭىردە تەك اسەم كورىنىس ءۇشىن عانا ەمەس، اۋىل شارۋاشىلىعى داقىلى رەتىندە وسىرىلەدى. ونىڭ تۇقىمى تاعام ءۇشىن پايدالانىلىپ، ماي وندىرۋگە جىبەرىلەدى. سونىمەن قاتار بۇل داقىل توپىراق قۇنارلىعىن ساقتاۋعا دا باعىتتالادى.
كاتونقاراعايداعى كۇنباعىس القاپتارى ءوڭىردىڭ تابيعي سۇلۋلىعىنا ەرەكشە رەڭك بەرىپ، ەكوتۋريزمدى دامىتۋعا ىقپال ەتىپ وتىر. سوندىقتان جايدارى جاز كەزىندە بۇل جەرگە تابيعاتتى تاماشالاپ، فوتوسەسسيا جاساۋ ءۇشىن كەلەتىن قوناقتاردىڭ سانى ارتىپ كەلەدى.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن بۇقتىرما جاعالاۋىنان فوتورەپورتاج ۇسىنعان بولاتىنبىز.
اۆتور
بوتاكوز كەنجەحان قىزى