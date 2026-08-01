KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    زەڭگىر تاۋدىڭ ەتەگىندە جايقالىپ تۇر - كاتونقاراعاي كۇنباعىس القابىنان رەپورتاج

    وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسىنداعى كاتونقاراعاي اۋدانىندا جازدىڭ ەكىنشى جارتىسىندا گۇلدەيتىن كۇنباعىس القاپتارى سارى تۇسكە بويالىپ، تاۋلاردىڭ ساياسىندا ەرەكشە قۇلپىرىپ تۇر. Kazinform ءتىلشىسى نازارلارىڭىزعا سول ءساتتىڭ فوتوسۋرەتتەرىن ۇسىنادى.

    күнбағыс
    فوتو: بوتاكوز كەنجەحان قىزى /Kazinform

    كاتونقاراعاي اۋدانى تابيعاتى نەگىزىنەن تاۋلى ءارى ورماندى بولعاندىقتان، ونى كوبىنە التايدىڭ كوركەم لاندشافتارى، ۇلتتىق پاركى جانە مارال شارۋاشىلىعىمەن بايلانىستىرادى.

    күнбағыс
    فوتو: بوتاكوز كەنجەحان قىزى /Kazinform

    دەگەنمەن سوڭعى جىلدارى اۋداننىڭ كەيبىر جازىق بولىكتەرىندە كۇنباعىس القاپتارى دا كوبەيىپ، ولار تۋريستەردىڭ قىزىعۋشىلىعىن تۋدىرىپ كەلەدى.

    күнбағыс
    فوتو: بوتاكوز كەنجەحان قىزى /Kazinform

    كۇنباعىستار جازدىڭ ەكىنشى جارتىسىندا گۇلدەيدى. اسپانمەن استاسقان تاۋلاردىڭ ەتەگىندە ەرەكشە قۇلپىرىپ تۇرعان كۇنباعىستار كوزدىڭ جاۋىن الادى. اسىرەسە راۋانداپ تاڭ اتقاندا جانە كۇن باتار شاقتا بۇل فوتوعا تۇسۋگە تاپسىرماس جەر.

    күнбағыс
    فوتو: بوتاكوز كەنجەحان قىزى /Kazinform

    كۇنباعىس وڭىردە تەك اسەم كورىنىس ءۇشىن عانا ەمەس، اۋىل شارۋاشىلىعى داقىلى رەتىندە وسىرىلەدى. ونىڭ تۇقىمى تاعام ءۇشىن پايدالانىلىپ، ماي وندىرۋگە جىبەرىلەدى. سونىمەن قاتار بۇل داقىل توپىراق قۇنارلىعىن ساقتاۋعا دا باعىتتالادى.

    күнбағыс
    فوتو: بوتاكوز كەنجەحان قىزى /Kazinform

    كاتونقاراعايداعى كۇنباعىس القاپتارى ءوڭىردىڭ تابيعي سۇلۋلىعىنا ەرەكشە رەڭك بەرىپ، ەكوتۋريزمدى دامىتۋعا ىقپال ەتىپ وتىر. سوندىقتان جايدارى جاز كەزىندە بۇل جەرگە تابيعاتتى تاماشالاپ، فوتوسەسسيا جاساۋ ءۇشىن كەلەتىن قوناقتاردىڭ سانى ارتىپ كەلەدى.

    күнбағыс
    فوتو: بوتاكوز كەنجەحان قىزى /Kazinform

    ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن بۇقتىرما جاعالاۋىنان فوتورەپورتاج ۇسىنعان بولاتىنبىز.

    اۆتور

    بوتاكوز كەنجەحان قىزى

    شىعىس قازاقستان جاڭالىقتارى ايماق
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور