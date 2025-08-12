ق ز
    16:57, 12 - تامىز 2025 | GMT +5

    زەينەتاقى تولەمدەرىنەن كىمدەر تابىس سالىعىن تولەمەيدى

    استانا. KAZINFORM - ءبىرىڭعاي جيناقتاۋشى زەينەتاقى قورىنان (ب ج ز ق) تولەنەتىن زەينەتاقى مەن ءبىرجولعى تولەمدەردەن جەكە تابىس سالىعى ناقتى كىمدەردەن الىنبايتىنى تۋرالى «ب ج ز ق» ا ق دەپارتامەنتىنىڭ باسقارما باستىعى گۇلنۇر اعايداروۆا Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ «بۇگىن LIVE» باعدارلاماسىندا مالىمدەدى.

    БЖЗҚ ақшасы қандай жобаларға тартылады
    Фото: Kazinform

    - بۇل وزگەرىستەر قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ رەزيدەنتى بولىپ تابىلاتىن جەكە تۇلعالارعا قاتىستى. رەزيدەنت بولىپ تابىلاتىن ازاماتتار - قازاقستان اۋماعىندا تۇراقتى تۇراتىن، سونداي-اق ومىرلىك مۇددەلەرى قازاقستان اۋماعىندا ورنالاسقان (مىسالى، تۋىسقاندارى قازاقستاندا تۇراتىن نەمەسە مەنشىك قۇقىعىنداعى جىلجىمايتىن مۇلكى بار) تۇلعالار. مۇنداي ازاماتتاردىڭ زەينەتاقى تولەمدەرىنەن جەكە تابىس سالىعى ۇستالمايدى، - دەدى گۇلنۇر اعايداروۆا.

    ال بەيرەزيدەنت بولىپ تابىلاتىن تۇلعالاردىڭ زەينەتاقى تولەمدەرىنە مىندەتتى تۇردە 10 پايىز مولشەرىندە جەكە تابىس سالىعى ۇستالادى.

    ايتا كەتەيىك، 2025-جىلعى 18-شىلدەدە مەملەكەت باسشىسى جاڭا سالىق كودەكسىنە قول قويعان بولاتىن.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
