زەينەتاقى تولەمدەرىنەن كىمدەر تابىس سالىعىن تولەمەيدى
استانا. KAZINFORM - ءبىرىڭعاي جيناقتاۋشى زەينەتاقى قورىنان (ب ج ز ق) تولەنەتىن زەينەتاقى مەن ءبىرجولعى تولەمدەردەن جەكە تابىس سالىعى ناقتى كىمدەردەن الىنبايتىنى تۋرالى «ب ج ز ق» ا ق دەپارتامەنتىنىڭ باسقارما باستىعى گۇلنۇر اعايداروۆا Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ «بۇگىن LIVE» باعدارلاماسىندا مالىمدەدى.
- بۇل وزگەرىستەر قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ رەزيدەنتى بولىپ تابىلاتىن جەكە تۇلعالارعا قاتىستى. رەزيدەنت بولىپ تابىلاتىن ازاماتتار - قازاقستان اۋماعىندا تۇراقتى تۇراتىن، سونداي-اق ومىرلىك مۇددەلەرى قازاقستان اۋماعىندا ورنالاسقان (مىسالى، تۋىسقاندارى قازاقستاندا تۇراتىن نەمەسە مەنشىك قۇقىعىنداعى جىلجىمايتىن مۇلكى بار) تۇلعالار. مۇنداي ازاماتتاردىڭ زەينەتاقى تولەمدەرىنەن جەكە تابىس سالىعى ۇستالمايدى، - دەدى گۇلنۇر اعايداروۆا.
ال بەيرەزيدەنت بولىپ تابىلاتىن تۇلعالاردىڭ زەينەتاقى تولەمدەرىنە مىندەتتى تۇردە 10 پايىز مولشەرىندە جەكە تابىس سالىعى ۇستالادى.
ايتا كەتەيىك، 2025-جىلعى 18-شىلدەدە مەملەكەت باسشىسى جاڭا سالىق كودەكسىنە قول قويعان بولاتىن.