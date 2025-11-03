زەينەتاقى تابىسىن قالاي ارتتىرۋعا بولادى؟
قازاقستاندا حالىقتىڭ قارتايۋى مەن ەڭبەك نارىعىنىڭ وزگەرۋى جاعدايىندا زەينەت جاسىنداعى ءومىر ساپاسىن قامتاماسىز ەتۋ - الەۋمەتتىك ساياساتتىڭ باستى مىندەتتەرىنىڭ ءبىرى بولىپ وتىر.
ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، بۇگىندە زەينەتاقى تابىسىنىڭ جەتكىلىكتىلىگى مەن ونى ارتتىرۋ جولدارىنا قوعام تاراپىنان قىزىعۋشىلىق ارتىپ كەلەدى.
ءبىرىڭعاي جيناقتاۋشى زەينەتاقى قورىنىڭ (ب ج ز ق) ستراتەگيالىق دامۋ دەپارتامەنتى، ستراتەگيا جانە تالداۋ باسقارماسىنىڭ باستىعى ايجان تەمىرلاننىڭ ايتۋىنشا، «لايىقتى زەينەتاقى تابىسى» دەگەنىمىز - ادامنىڭ زەينەتكە شىققاننان كەيىن دە ءوز ءومىر ءسۇرۋ دەڭگەيىن ساقتاپ، قارجىلىق قيىندىق كورمەيتىندەي تابىس مولشەرى.
حالىقارالىق ەڭبەك ۇيىمىنىڭ ۇسىنىمىنا سايكەس، زەينەتاقى تابىسىنىڭ جەتكىلىكتىلىك كورسەتكىشى، ياعني الماستىرۋ كوەففيتسيەنتى كەمىندە 40 پايىز بولۋى كەرەك. بۇل كورسەتكىش زەينەتاقىنىڭ ەڭبەككە دەيىنگى تابىسقا قاتىناسىن بىلدىرەدى. قازاقستاندا ول شامامەن 41 پايىز دەڭگەيىندە. ال دامىعان ەلدەردە ورتاشا كورسەتكىش - 60 پايىز، - دەدى ساراپشى.
ايجان تەمىرلاننىڭ ايتۋىنشا، قازاقستاندا زەينەتاقى بىرنەشە كوزدەن قالىپتاسادى:
• بازالىق زەينەتاقى - ەڭبەك ءوتىلى مەن تولەنگەن جارنالارعا بايلانىستى مەملەكەتتىك بيۋجەتتەن تولەنەدى؛
• ىنتىماقتى زەينەتاقى - 1998-جىلعا دەيىن ەڭبەك ءوتىلى بار ازاماتتارعا تولەنەدى؛
• جيناقتاۋشى جۇيەدەن تولەمدەر – ب ج ز ق- داعى مىندەتتى، كاسىبي، جۇمىس بەرۋشى جانە ەرىكتى جارنالار ەسەبىنەن قالىپتاسادى.
ساراپشىنىڭ ايتۋىنشا، جيناقتاردىڭ جەتكىلىكسىز بولۋىنا ءبىرقاتار سەبەپتەر بار: جارنالاردىڭ تۇراقسىز تولەنۋى، كولەڭكەلى ەكونوميكاداعى جۇمىس، ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتىعانداردىڭ جۇيەگە قاتىسپاۋى، سونداي-اق مەرزىمىنەن بۇرىن جيناقتاردى پايدالانۋ.
زەينەتاقى تابىسىن ارتتىرۋدىڭ ەڭ ءتيىمدى جولى - زەينەتاقى جارنالارىن تۇراقتى اۋدارىپ وتىرۋ. بۇعان قوسا، ازاماتتار ەرىكتى زەينەتاقى جارنالارىن ەنگىزىپ، جۇمىس بەرۋشى تولەيتىن جارنالاردى دا ءوز پايداسىنا ءتيىمدى پايدالانا الادى. سونداي-اق، جيناقتاردى جەكە باسقارۋشى كومپانيالاردىڭ ينۆەستيتسيالىق پورتفەلىنە بەرۋ ارقىلى تابىستىلىقتى ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بار، - دەپ اتاپ ءوتتى تەمىرلان.
ماماننىڭ ايتۋىنشا، بازالىق زەينەتاقىنىڭ كەزەڭ-كەزەڭىمەن ۇلعايۋى دا زەينەتاقى تابىسىنىڭ جەتكىلىكتىلىگىنە وڭ اسەر ەتەدى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس، 2027-جىلعا قاراي بازالىق زەينەتاقىنىڭ ەڭ تومەنگى مولشەرى ءومىر ءسۇرۋ مينيمۋمىنىڭ 70 پايىزىنا، ال ەڭ جوعارعى مولشەرى 120 پايىزىنا دەيىن جەتكىزىلەدى، - دەدى ول.
ساراپشىنىڭ پىكىرىنشە، بۇل شارالار قارت جاستاعى ازاماتتاردىڭ قارجىلىق تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتىپ قانا قويماي، ولاردىڭ ءومىر ساپاسىن، تۇرمىس دەڭگەيىن جانە بەلسەندىلىگىن ساقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.