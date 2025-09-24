زەينەتاقى قورىنان زاڭسىز الىنعان اقشا كەرى قايتارىلمايدى
استانا. KAZINFORM - جالعان ستوماتولوگيالىق كلينيكالار ارقىلى زەينەتاقى قورىنان زاڭسىز الىنعان 200 ميلليارد تەڭگە كەرى قايتارىلمايدى. ازاماتتارعا دا ەش تالاپ قويىلمايدى. ق ر قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى جەڭىس ەلەمەسوۆ بۇل جاعدايدا ناقتى كىمدەردىڭ جاۋاپقا تارتىلاتىنىن ايتىپ بەردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، حالىققا بۇل اقشانى قورعا قايتارۋدىڭ قاجەتى جوق. مۇندا قوردان زاڭسىز اقشا شىعارۋمەن اينالىسقاندار عانا قىلمىستىق جاۋاپقا تارىلادى.
- ءبىرىڭعاي جيناقتاۋشى زەينەتاقى قورى بۇل قاراجاتتى ينۆەستيتسيالاپ، زەينەت جاسىنا دەيىن ينۆەستيتسيالىق تابىس تابۋ مۇمكىندىگىنەن ايىرىلدى. سوندىقتان بۇل جاعدايدا جابىرلەنۋشى تاراپ – ب ج ز ق. ازاماتتارعا ەشقانداي تالاپ قويمايمىز، ولار ءوز اقشالارىن الدى. ءيا، مەرزىمىنەن بۇرىن الدى. ءبىراق قاراجاتتى زاڭسىز شىعارۋمەن اينالىسقان تۇلعالار قىلمىستىق جاۋاپقا تارتىلادى. بۇگىنگى كۇنى ءبىرقاتار تۇلعا قاماۋعا الىندى، ءىس تەرگەلىپ جاتىر، - دەدى جەڭىس ەلەمەسوۆ ءماجىلىس كۋلۋارىندا.
اگەنتتىك وكىلىنىڭ دەرەگىنشە، قازىر قىلمىستىق ءىس تەرگەۋى تەك اتىراۋ وبلىسىنداعى كلينيكالار بويىنشا ءجۇرىپ جاتىر. دەگەنمەن باسقا وڭىرلەردە دە ونداي قىلمىستىق ىستەر بولۋى مۇمكىن.
- اتىراۋ وبلىسى بويىنشا 5 توپ قىلمىس جاساپ، 200 ميللياردتان استام اقشانى قوردان زاڭسىز العان. ول جەردە قازىر 7 ادامدى قاماۋعا الدىق. تاعى ءبىراز ادام كۇدىككە ءىلىندى، جاقىندا ولار بويىنشا شەشىم قابىلدايمىز. كوپشىلىگى - جالعان كلينيكا قۇرعاندار. ولاردىڭ ەش جابدىعى بولماعان، زاڭسىز تۇردە ليتسەنزيا الىپ، قۇجاتتاردى قولدان جاساۋ ارقىلى زەينەتاقى قورىنان قاراجات الۋعا مۇمكىندىك جاساعان. ليتسەنزيا بەرگەن جانە بۇل قىزمەتتى باقىلاۋعا ءتيىس ۋاكىلەتتى ورگاندارعا تەرگەۋ بارىسىندا قۇقىقتىق باعا بەرىلەدى، - دەدى جەڭىس ەلەمەسوۆ.
ەسكە سالا كەتسەك، قازاقستاندا ستوماتولوگيالىق قىزمەتتەرگە اقى تولەۋ ءۇشىن زەينەتاقى جيناقتارىن پايدالانۋعا ءوتىنىش قابىلداۋ توقتاتىلدى. شەكتەۋ 15-قىركۇيەكتەن باستاپ كۇشىنە ەندى.
ب ج ز ق- دان زاڭسىز اقشا شىعارعان ءتىس دارىگەرلەرىنىڭ مۇلكى تاركىلەنىپ جاتىر.