    10:56, 11 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    زەينەتاقى قارجىسىن ءتىس ەمدەۋ ءۇشىن جۇمساۋعا شەكتەۋ قويىلدى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا ستوماتولوگيالىق قىزمەتتەرگە اقى تولەۋ ءۇشىن زەينەتاقى جيناقتارىن پايدالانۋعا وتىنىشتەر قابىلداۋ توقتاتىلادى. شەكتەۋ 15-قىركۇيەكتەن باستاپ كۇشىنە ەنەدى. بۇل تۋرالى وتباسى بانك باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Тіс емдеу
    فوتو: ماقسات شاعىربايەۆ/kazinform

    - قۇرمەتتى كليەنتتەر، 2025 -جىلعى 15-قىركۇيەكتەن باستاپ enpf-otbasy.kz پلاتفورماسىندا ءتىس ەمدەۋگە زەينەتاقى جيناقتارىن (ب ج ز ق قاراجاتىن) پايدالانۋ بويىنشا وتىنىمدەر قابىلداۋ توقتاتىلادى.

    اتالعان كۇنگە دەيىن بەرىلگەن بارلىق ءوتىنىم قالىپتى تارتىپتە قارالادى جانە وڭدەلەدى. ءتىس ەمدەۋگە ب ج ز ق قاراجاتىن پايدالانۋ ءۇشىن ءوتىنىم قابىلداۋ قايتا قاشان باستالاتىنى تۋرالى قوسىمشا حابارلاناتىن بولادى. تۇسىنىستىك تانىتقاندارىڭىزعا راقمەت، - دەلىنگەن بانك حابارلاماسىندا.

