زەينەتاقى جيناعىن يپوتەكانىڭ نەگىزگى قارىزىن جابۋعا پايدالانۋعا بولادى - مينيسترلىك
استانا. KAZINFORM - ەكىنشى دەڭگەيدەگى بانكتەر زەينەتاقى جيناقتارىن قارىزدى پايدالانعانى ءۇشىن سىياقىنى وتەۋگە، ءىشىنارا مەرزىمىنەن بۇرىن وتەۋ رەتىندە ەمەس، اتاپ ايتقاندا نەگىزگى بورىشتى وتەۋگە پايدالانادى. بۇل تۋرالى ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭناماسىنا سايكەس تۇرعىن ءۇي جاعدايىن جاقسارتۋ ءۇشىن ءبىرجولعى زەينەتاقى تولەمدەرىن پايدالانۋ تۋرالى قولدانىستاعى قاعيدالارعا وزگەرىستەر ەنگىزىلەدى
ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگى № 24- «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭناماسىنا سايكەس تۇرعىن ءۇي جاعدايىن جاقسارتۋ ءۇشىن ءبىرجولعى زەينەتاقى تولەمدەرىن پايدالانۋ قاعيدالارىن بەكىتۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسى يندۋستريا جانە ينفراقۇرىلىمدىق دامۋ ءمينيسترىنىڭ 2021 -جىلعى 21-قاڭتارداعى بۇيرىعىنا وزگەرىستەر ەنگىزۋ تۋرالى» بۇيرىق جوباسىن جاريالايدى.
- ق ر جاڭا سالىق كودەكسىنىڭ رەداكسياسىنا سايكەس كەلتىرۋ ماقساتىندا، ب ج ز ق-دان زەينەتاقى تولەمدەرى تۇرىندەگى كىرىستەن جەكە تابىس سالىعىن ۇستاۋدان بوساتۋدى كوزدەيتى.
وسىلايشا، بانكتەر الدىنداعى بورىشتىق جۇكتەمەنى ازايتۋ ءۇشىن نەگىزگى قارىزدى وتەۋ نە اي سايىنعى تولەمدى ازايتۋ نە يپوتەكالىق تۇرعىن ءۇي قارىزى بويىنشا كرەديت مەرزىمىن قىسقارتۋ ۇسىنىلادى، - دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.
بۇيرىقتىڭ جوباسى 2025 -جىلعى 6-قاراشادا «E-gov» اشىق نورماتيۆتىك قۇقىقتىق اكتىلەردىڭ ينتەرنەت-پورتالىندا ورنالاستىرىلدى.