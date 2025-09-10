ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    14:38, 10 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    زەينەتاقى جيناعىن ەرتە شەشىپ الۋ توقتاتىلۋى مۇمكىن بە

    استانا. KAZINFORM - زەينەتاقى سالاسىن جەتىلدىرۋ ماسەلەسىنە قاتىستى ۇسىنىستاردى ساراپشىلار توبى پىسىقتاپ جاتىر. بۇل تۋرالى ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترى سۆەتلانا جاقىپوۆا ءمالىم ەتتى.

    зейнетақы
    فوتو: freepik.com

    بۇگىن پارلامەنت ماجىلىسىندە تىلشىلەر مينيستردەن ب ج ز ق-دان الىنعان زەينەتاقى قاراجاتىنا قاتىستى ساۋال قويدى. «ءبىرىڭعاي جيناقتاۋشى زەينەتاقى قورىنداعى شەكتى مولشەردەن ارتىق قاراجاتتى شەشىپ الۋعا تىيىم سالىنۋى مۇمكىن بە؟ الدە، شەكتى مولشەردىڭ دەڭگەيى ەداۋىر وسە مە؟»، - دەپ سۇرادى تىلشىلەر.

    ءوز كەزەگىندە سۆەتلانا جاقىپوۆا بيىلعى جولداۋدا مەملەكەت باسشىسى ۇكىمەت ۇلتتىق بانكپەن، سونداي-اق ستراتەگيالىق جوسپارلاۋ جانە رەفورمالار اگەنتتىگىمەن بىرلەسە وتىرىپ زەينەتاقى جۇيەسىنىڭ قارجىلىق تۇراقتىلىعىن نىعايتۋعا قاتىستى تاپسىرما بەرگەنىن ەسكە سالدى.

    - وسى ورايدا مينيسترلىك الاڭىندا ساراپشىلار توبى قۇرىلدى. ونىڭ قۇرامىندا ۇلتتىق بانك پەن اگەنتتىك ءتوراعالارىنىڭ ورىنباسارلارى، ەلىمىزدەگى بىلىكتى ساراپشىلار ەندى. تالقىلاۋ بارىسىندا ءتيىستى قادامداردى پىسىقتايمىز. سوندىقتان قازىر ب ج ز ق-دان جيناقتى ەرتە شەشىپ الۋ تاقىرىبىنا، سونداي-اق تۇجىرىمدامالىق دەرەكتەرگە قاتىستى ايتۋ ەرتە. سەبەبى، وسىنىڭ ءبارى ساراپشىلار توبىندا قارالادى، - دەدى مينيستر.

    ەسكە سالساق، بىلتىر ەلىمىزدە زەينەتاقى جيناعىن ەرتە شەشىپ الۋ توقتاتىلۋى مۇمكىندىگى تۋرالى ايتىلعان ەدى.

     

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
