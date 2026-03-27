زەينەتاقى جيناعىن جەكە باسقارۋعا بەرۋ شەگى 75 پايىزعا دەيىن ارتۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس دەپۋتاتى اسحات ايماعامبەتوۆ ءبىرىڭعاي جيناقتاۋشى زەينەتاقى قورىنداعى قاراجاتتىڭ ءبىر بولىگىن جەكە باسقارۋشى كومپانيالارعا بەرۋ مۇمكىندىگىن كەڭەيتۋدى ۇسىندى.
جاڭا تۇزەتۋلەرگە سايكەس، بۇل شەكتى 50 پايىزدان 75 پايىزعا دەيىن ۇلعايتىپ، ازاماتتارعا ءوز جيناعىن ءتۇرلى ينۆەستيتسيالىق ستراتەگيالار ارقىلى يكەمدى باسقارۋعا جاعداي جاساۋ كوزدەلىپ وتىر.
ءماجىلىس دەپۋتاتى اي سايىن قازاقستاندىقتار تابىسىنىڭ %10 ءبىرىڭعاي جيناقتاۋشى زەينەتاقى قورىنداعى شوتقا اۋداراتىنىن اتاپ ءوتتى. بۇل قاراجاتتى ۇلتتىق بانك باسقارادى.
- سوڭعى جىلدارى باسقارۋ ساپاسى جامان ەمەس. سونىمەن بىرگە، جيناقتاردىڭ ءبىر بولىگىن، ناقتى ايتقاندا 50 پايىزىنا دەيىن، تابىستىلىقتى ارتتىرۋ جانە تاۋەكەلدەردى ءارتاراپتاندىرۋ ءۇشىن جەكە باسقارۋشى كومپانيالارعا بەرۋ قۇقىعىن بارلىق ازامات بىلە بەرمەيدى. ارينە، ەشتەڭەنى وزگەرتپەي، قاراجاتتى تولىعىمەن ۇلتتىق بانككە سەنىپ قالدىرۋعا بولادى. قالاعان جاعدايدا ءار ازامات ءوز بەتىنشە شەشىم قابىلداپ، جيناعىنىڭ ءبىر بولىگىن كاسىبي باسقارۋشىلارعا بەرە الادى. الايدا بۇل مۇمكىندىك ازىرگە كەڭىنەن قولدانىلىپ وتىرعان جوق، - دەپ جازدى ا. ايماعامبەتوۆ Telegram جەلىسىندە.
دەپۋتات ەكى نەگىزگى تۇزەتۋدى ۇسىنىپ وتىرعاندارىن ايتتى.
- بىرىنشىدەن، ازاماتتاردىڭ قاراجاتىن جەكە باسقارۋشى كومپانيالارعا بەرۋ شەگىن قازىرگى 50 پايىزدان 75 پايىزعا دەيىن ۇلعايتۋدى ۇسىنامىز. بۇل جەردە ەڭ باستىسى - مىندەتتەۋ ەمەس، ەرىكتى قۇقىق ەكەنىن اتاپ وتكەن ءجون. ەكىنشىدەن، ازاماتتاردىڭ وزدەرى تاڭداعان باسقارۋشى كومپانياعا، وسى جيناقتاردى يكەمدى باسقارۋعا مۇمكىندىك بەرۋدى ۇسىنامىز: قاراجاتتىڭ ءبىر بولىگىن كونسەرۆاتيۆتى قۇرالدارعا، ءبىر بولىگىن - تابىسى جوعارى، ءبىراق تاۋەكەلى دە جوعارى قۇرالدارعا، ال ءبىر بولىگىن - تەڭگەرىمدى باعىتتارعا ورنالاستىرۋ مۇمكىندىگىن بەرۋ. ياعني «ءبارى نەمەسە ەشتەڭە» ستراتەگياسى ەمەس، سانالى تاڭداۋ بەرۋ. اقشا تەك تۇرماي، جۇمىس ىستەۋى كەرەك، - دەدى اسحات ايماعامبەتوۆ.
بۇل - جيناقتاۋ مىندەتىمەن قاتار، ازاماتقا ءوز قاراجاتىن باسقارۋ قۇقىعىن بەرەتىن اناعۇرلىم جەتىلدىرىلگەن ءارى ادىلەتتى جۇيەگە جاسالعان قادام.
- قازىرگى ۋاقىتتا ءبىزدىڭ تۇزەتۋلەر تالقىلاۋ كەزەڭىندە تۇر جانە بۇل باپ وسى باعىتتا بەلگىلى ءبىر ءۇمىت ۇيالاتادى، - دەدى دەپۋتات.
بۇعان دەيىن قازاقستاندا زەينەتاقى ءومىر بويىنا تولەنۋى مۇمكىن ەكەنى حابارلانعان ەدى.