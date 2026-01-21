زەينەتاقى جيناعى ەسەبىنەن تۇرعىن ءۇي الۋدىڭ ءتارتىبى وزگەردى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا زەينەتاقى جيناقتارىن تۇرعىن ءۇي جاعدايىن جاقسارتۋعا پايدالانۋ قاعيدالارىنا وزگەرىستەر ەنگىزىلدى. ءتيىستى بۇيرىققا ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى 2026-جىلعى 13-قاڭتاردا قول قويدى.
- 2026-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ ارنايى شوت اشىلعاننان كەيىن ازامات تۇرعىن ءۇي جاعدايىن جاقسارتۋعا ارنالعان ءبىرجولعى زەينەتاقى تولەمىن الۋ ءۇشىن ەلەكتروندى ءوتىنىش تولتىرادى. وتىنىشتە ارنايى شوتتىڭ ءنومىرى، قاراجاتتى پايدالانۋ ماقساتى جانە قولجەتىمدى سوما كورسەتىلەدى. ءوتىنىش ءوتىنىش بەرۋشىنىڭ ەلەكتروندى سيفرلىق قولتاڭباسىمەن راستالادى، - دەلىنگەن قۇجاتتا.
بۇعان دەيىن وتىنىشتە جەكە تابىس سالىعىن ۇستاپ قالۋ جانە اۋدارۋ تاسىلدەرى دە كورسەتىلۋى ءتيىس بولاتىن.
جاڭارتىلعان قاعيدالارعا ساي، ءبىرجولعى زەينەتاقى تولەمدەرىن تۇرعىن ءۇي جاعدايىن جاقسارتۋعا مىنا ماقساتتاردا پايدالانۋعا بولادى:
- تۇرعىن ءۇي ساتىپ الۋعا الىنعان يپوتەكالىق قارىزدىڭ نەگىزگى قارىزىن تولىق نەمەسە ءىشىنارا وتەۋ (ءبىر بانك قارىزى شارتى اياسىندا جوندەۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋ دە وسىعان كىرەدى)؛
- تۇرعىن ءۇي قۇرىلىس جيناقتارى جۇيەسى ارقىلى جەكە تۇرعىن ءۇي سالۋ، سونىڭ ىشىندە نىسانالى ماقساتى جەكە تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسى نەمەسە جەكە قوسالقى شارۋاشىلىق سانالاتىن جەر تەلىمىن ساتىپ الۋ.
سونىمەن قاتار، ءبىرجولعى زەينەتاقى تولەمدەرىمەن تولىقتىرىلعان تۇرعىن ءۇي قۇرىلىس جيناقتارى تۋرالى شارت بويىنشا قۇقىقتاردى جۇبايىنا جانە (نەمەسە) جاقىن تۋىستارىنا بەرۋ مۇمكىندىگى ساقتالادى.
الايدا مۇنداي قۇقىقتاردى ءۇشىنشى تۇلعالارعا قايتادان بەرۋىنە جول بەرىلمەيدى. ايتا كەتۋ كەرەك، بۇرىن بۇل نورما تۇرعىن ءۇي قۇرىلىس جيناقتارى سالىمى تۋرالى شارتقا قاتىستى قولدانىلعان.
وزگەرىستەر تۇرعىن ءۇي قۇرىلىس جيناق بانكى ارقىلى زەينەتاقى تولەمدەرىن پايدالانۋ ءتارتىبىن دە ناقتىلايدى. اتاپ ايتقاندا، بەلگىلەنگەن مەرزىمدە راستايتىن قۇجاتتار ۇسىنىلماعان جاعدايدا، پايدالانىلماعان قاراجات ءوتىنىش بەرۋشىنىڭ ب ج ز ق- داعى زەينەتاقى شوتىنا قايتارىلادى.
- ەگەر ءبىرجولعى زەينەتاقى تولەمى ارنايى شوتتان قاتە تۇردە ب ج ز ق- عا قايتارىلسا، ۋاكىلەتتى وپەراتور ءوتىنىش بەرۋشىنىڭ كەلىسىمىن العان كۇننەن باستاپ ءۇش جۇمىس كۇنى ىشىندە ب ج ز ق- عا ەلەكتروندى حابارلاما جولدايدى، - دەپ اتاپ ءوتتى بانك قاتە اۋدارىمدارعا بايلانىستى تۇسىنىكتەمە بەرە وتىرىپ.
ال ب ج ز ق بۇل حابارلامانى العان ساتتەن باستاپ بەس جۇمىس كۇنى ىشىندە قاتە قايتارىلعان سومانى، ءوتىنىش بەرۋشىنىڭ جەكە زەينەتاقى شوتىنداعى قاراجات كولەمىنەن اسپايتىن مولشەردە، ۋاكىلەتتى وپەراتورعا قايتا اۋدارادى. كەيىن بۇل قاراجات ءوتىنىش بەرۋشىنىڭ ارنايى شوتىنا تۇسەدى.
اتالعان بۇيرىق 2026-جىلعى 31-قاڭتاردان باستاپ كۇشىنە ەنەدى. ال كەيبىر نورمالار 2026-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ قولدانىلا باستايدى.
