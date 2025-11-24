زەينەتاقى اكتيۆتەرىن باسقارۋ: 2026-جىلى نە وزگەرەدى
استانا. KAZINFORM - زەينەتاقىمەن قامتۋ ماسەلەلەرى تۋرالى قاۋلى جوباسىنا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزىلدى.
قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى ازىرلەگەن قاۋلى جوباسى «اشىق ن ق ا» پورتالىندا جاريالاندى. اتالعان قۇجات 8-جەلتوقسانعا دەيىن قوعامدىق تالقىلاۋعا ۇسىنىلىپ وتىر.
جوبا جەكە ينۆەستيتسيالىق پورتفەلدى باسقارۋشىلارعا بەرىلگەن زەينەتاقى اكتيۆتەرىن باسقارۋدى ودان ءارى جەتىلدىرۋ ماقساتىندا دايىندالعان.
- 2026-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ باسقارۋشى كومپانيالاردىڭ قىزمەتىن باعالاۋ جۇيەسى ورتاشا ولشەنگەن ناتيجەدەن قازاقستاندىق قور نارىعى مەن الەمدىك قارجى الاڭدارىنىڭ يندەكسىن قامتيتىن كومپوزيتتىك يندەكستەرگە (بەنچماركتەرگە) نەگىزدەلگەن باعالاۋعا كوشەدى، - دەلىنگەن قۇجاتتا.
وسىعان بايلانىستى قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى قاۋلىعا كەلەسى وزگەرىستەر مەن تۇزەتۋلەردى ەنگىزۋدى ۇسىنادى:
سالىمشىنىڭ زەينەتاقى اكتيۆىن بەلگىلى ءبىر ينۆەستيتسيالىق پورتفەلگە بەرۋ ءتارتىبىن جانە شارتتارىن ايقىنداۋ؛
ينۆەستيتسيالىق پورتفەلدى قالىپتاستىرۋ كريتەريلەرىنە بايلانىستى شەتەل ۆاليۋتاسىنا ينۆەستيتسيالاۋ ليميتىن بەلگىلەۋ؛
باسقارۋشى كومپانيالار ينۆەستيتسيالىق پورتفەلدى تاڭداعان كەزدە ب ج ز ق- نىڭ (ءبىرىڭعاي جيناقتاۋشى زەينەتاقى قورى) سالىمشىلاردى اقپاراتتاندىرۋ جونىندەگى مىندەتىن بەلگىلەۋ؛
باسقارۋشى كومپانيالاردىڭ ينۆەستيتسيالىق پورتفەلدى تاڭداۋ تۋرالى ۋاكىلەتتى ورگاندى حاباردار ەتۋ ءتارتىبى مەن مەرزىمىن ايقىنداۋ.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا 2026-جىلى زەينەتاقى 10 پايىزعا ۇلعايادى.