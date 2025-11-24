ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    15:57, 24 - قاراشا 2025 | GMT +5

    زەينەتاقى اكتيۆتەرىن باسقارۋ: 2026-جىلى نە وزگەرەدى

    استانا. KAZINFORM - زەينەتاقىمەن قامتۋ ماسەلەلەرى تۋرالى قاۋلى جوباسىنا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزىلدى.

    зейнетақы жүйесіндегі реформа
    Коллаж: Kazinform

    قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى ازىرلەگەن قاۋلى جوباسى «اشىق ن ق ا» پورتالىندا جاريالاندى. اتالعان قۇجات 8-جەلتوقسانعا دەيىن قوعامدىق تالقىلاۋعا ۇسىنىلىپ وتىر.

    جوبا جەكە ينۆەستيتسيالىق پورتفەلدى باسقارۋشىلارعا بەرىلگەن زەينەتاقى اكتيۆتەرىن باسقارۋدى ودان ءارى جەتىلدىرۋ ماقساتىندا دايىندالعان.

    - 2026-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ باسقارۋشى كومپانيالاردىڭ قىزمەتىن باعالاۋ جۇيەسى ورتاشا ولشەنگەن ناتيجەدەن قازاقستاندىق قور نارىعى مەن الەمدىك قارجى الاڭدارىنىڭ يندەكسىن قامتيتىن كومپوزيتتىك يندەكستەرگە (بەنچماركتەرگە) نەگىزدەلگەن باعالاۋعا كوشەدى، - دەلىنگەن قۇجاتتا.

    وسىعان بايلانىستى قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى قاۋلىعا كەلەسى وزگەرىستەر مەن تۇزەتۋلەردى ەنگىزۋدى ۇسىنادى:

    سالىمشىنىڭ زەينەتاقى اكتيۆىن بەلگىلى ءبىر ينۆەستيتسيالىق پورتفەلگە بەرۋ ءتارتىبىن جانە شارتتارىن ايقىنداۋ؛

    ينۆەستيتسيالىق پورتفەلدى قالىپتاستىرۋ كريتەريلەرىنە بايلانىستى شەتەل ۆاليۋتاسىنا ينۆەستيتسيالاۋ ليميتىن بەلگىلەۋ؛

    باسقارۋشى كومپانيالار ينۆەستيتسيالىق پورتفەلدى تاڭداعان كەزدە ب ج ز ق- نىڭ (ءبىرىڭعاي جيناقتاۋشى زەينەتاقى قورى) سالىمشىلاردى اقپاراتتاندىرۋ جونىندەگى مىندەتىن بەلگىلەۋ؛

    باسقارۋشى كومپانيالاردىڭ ينۆەستيتسيالىق پورتفەلدى تاڭداۋ تۋرالى ۋاكىلەتتى ورگاندى حاباردار ەتۋ ءتارتىبى مەن مەرزىمىن ايقىنداۋ.

    ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا 2026-جىلى زەينەتاقى 10 پايىزعا ۇلعايادى.

    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
