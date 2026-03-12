ۇزىندىعى 7 مەتردەن اساتىن جىلان گيننەستىڭ رەكوردىن جاڭارتتى
استانا. قازاقپارات - يندونەزيانىڭ وڭتۇستىك- باتىسىندا ۇزىندىعى جەتى مەتردەن اساتىن الىپ جىلان تابىلىپ، Guinness World Records كىتابىنا ەنگىزىلدى. ماماندار جىلاندى ولشەپ، تەكسەرگەننەن كەيىن وعان بارونەسسا دەگەن ات بەرگەن، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
ساراپشىلاردىڭ مالىمەتىنشە، الىپ رەپتيليانىڭ ۇزىندىعى 7 مەتردەن اسادى، ال سالماعى 96,5 كيلوگرامعا جەتكەن. بۇل كورسەتكىش جىلاننىڭ اسقازانى بوس كەزدە تىركەلگەن.
زەرتتەۋشىلەردىڭ ايتۋىنشا، پيتوندار ۋلى بولماسا دا، ادام مەن مال ءۇشىن قاۋىپتى بولۋى مۇمكىن. ولار قۇرباندارىن كۇشتى بۇلشىقەتتەرىمەن قىسىپ، تۇنشىقتىرۋ ارقىلى ۇستايدى. كەي جاعدايلاردا ءىرى ولجانى، ءتىپتى سيىردى دا جۇتا الادى.
ادەتتە مۇنداي جىلاندار ادامدار كوپ تۇراتىن ايماقتارعا جاقىندامايدى. الايدا تابيعي مەكەندەۋ ورتاسىنىڭ بۇزىلۋى سالدارىنان ولار ازىق تابۋ ءۇشىن جاڭا جەرلەرگە شىعۋعا ءماجبۇر بولىپ وتىر. سونىڭ سالدارىنان جەرگىلىكتى تۇرعىندار قاۋىپتەنىپ، كەيدە جىلانداردى ءولتىرىپ جاتادى.
قازىر بارونەسسا جەرگىلىكتى تابيعات قورعاۋشىنىڭ ارنايى قورعالاتىن اۋماعىنا ورنالاستىرىلعان. عالىمدار بۇل شەشىم جىلاننىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتىپ قانا قويماي، ادامداردىڭ جىلانداردى ەكوجۇيەنىڭ ماڭىزدى بولىگى رەتىندە قابىلداۋىنا كومەكتەسەدى دەپ ۇمىتتەنەدى.