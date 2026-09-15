مۋزىكا كۇيزەلىستەن كەيىن ميدىڭ قالپىنا كەلۋىن جەدەلدەتۋى مۇمكىن
استانا.قازاقپارات - بوساڭسىتاتىن مۋزىكا تىڭداۋ اعزانىڭ كۇيزەلىستەن كەيىن قالىپتى جاعدايعا تەزىرەك ورالۋىنا كومەكتەسەدى.
قىتاي عىلىم اكادەمياسىنىڭ زەرتتەۋشىلەرى مۋزىكانىڭ جۇرەك سوعىسى مەن كوڭىل كۇيىنە عانا ەمەس، ميدىڭ ءارتۇرلى بولىكتەرى اراسىنداعى بايلانىسقا دا اسەر ەتەتىنىن انىقتادى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
PNAS جۋرنالىندا جاريالانعان زەرتتەۋگە 120 ەرىكتى قاتىسقان. ولارعا ۋاقىت شەكتەۋلى جاعدايدا كۇردەلى اريفمەتيكالىق ەسەپتەر شىعارۋ تاپسىرىلدى. بۇل سىناق قاتىسۋشىلاردا قىسقا مەرزىمدى كۇيزەلىس تۋدىرۋ ءۇشىن جۇرگىزىلگەن.
تاپسىرمادان كەيىن قاتىسۋشىلاردىڭ ءبىر توبى بوساڭسىتاتىن مۋزىكا، ەكىنشى توبى سۋدىڭ تىنىشتاندىراتىن دىبىسىن تىڭداعان. زەرتتەۋشىلەر ولاردىڭ جۇرەك سوعىسىن، تەرلەۋ دەڭگەيىن، كوڭىل كۇيىن جانە سىلەكەيدەگى كورتيزول مولشەرىن باقىلاعان. قاتىسۋشىلاردىڭ ءبىر بولىگى فۋنكتسيونالدىق ماگنيتتىك-رەزونانستىق توموگرافيادان ءوتتى.
مۋزىكا تىڭداعان ادامداردىڭ جۇرەك سوعىسى مەن تەرلەۋ دەڭگەيى قالىپتى جاعدايعا جىلدامىراق ورالعان. ولاردىڭ كوڭىل كۇيى دە كوبىرەك جاقسارعان. ميى سكانەرلەنگەن قاتىسۋشىلار اراسىندا مۋزىكا تىڭداعان توپتىڭ كورتيزول دەڭگەيى تومەن بولعان.
سۋدىڭ دىبىسى دا ءبىرشاما تىنىشتاندىرعانىمەن، ونىڭ اسەرى مۋزىكادان ءالسىز شىققان. عالىمداردىڭ پايىمداۋىنشا، بۇعان مۋزىكانىڭ ىرعاعى، اۋەنى جانە ەموتسيالىق وزگەرىستەرى ىقپال ەتۋى مۇمكىن.
ميدى سكانەرلەۋ مۋزىكا تىڭداعان كەزدە ەستۋ قىرتىسى، ارالشىق بولىك جانە تالامۋس اراسىنداعى فۋنكتسيونالدىق بايلانىستىڭ وزگەرەتىنىن كورسەتتى. ەستۋ قىرتىسى دىبىستى وڭدەيدى، ارالشىق بولىك دەنەدەگى ىشكى سەزىمدەردى باقىلاۋعا قاتىسادى، ال تالامۋس سەزىم مۇشەلەرىنەن كەلەتىن اقپاراتتى ميعا باعىتتايدى.
وسى ايماقتار اراسىنداعى بايلانىستىڭ وزگەرۋى جۇرەك سوعىسىنىڭ قالىپقا كەلۋىمەن جانە كۇيزەلىس بەلگىلەرىنىڭ تومەندەۋىمەن قاتار جۇرگەن. ياعني مۋزىكا ادامنىڭ نازارىن جاي عانا باسقاعا اۋدارماي، ميدىڭ كۇيزەلىسكە جاۋاپ بەرەتىن جۇيەلەرىنىڭ جۇمىسىن رەتتەۋگە كومەكتەسۋى ىقتيمال.
زەرتتەۋدە مۋزىكانىڭ اسەرى كۇيزەلىس تۋدىرعان تاپسىرمادان كەيىن تىڭداعاندا بايقالعان. ال سىناققا دەيىن مۋزىكا تىڭداۋ قاتىسۋشىلاردى كۇيزەلىستەن الدىن الا قورعاماعان.
بۇل ناتيجە بوساڭسىتاتىن مۋزىكا كۇيزەلىستىڭ پايدا بولۋىنا كەدەرگى كەلتىرمەگەنىمەن، ودان كەيىن اعزانىڭ قالپىنا كەلۋىن جەدەلدەتۋى مۇمكىن ەكەنىن كورسەتەدى. دەگەنمەن زەرتتەۋ قىسقا مەرزىمدى زەرتحانالىق كۇيزەلىسكە نەگىزدەلگەن. سوندىقتان مۋزىكانىڭ ۇزاققا سوزىلعان كۇيزەلىس پەن پسيحيكالىق بۇزىلىستارعا اسەرىن انىقتاۋ ءۇشىن قوسىمشا زەرتتەۋلەر قاجەت.