ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    13:55, 19 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    زورلىق-زومبىلىققا شاعىمدانعان 85 استانالىقتىڭ 64 ى ارىزىن قايتىپ العان

    استانا. KAZINFORM - استانا قالاسى الماتى اۋدانى پروكۋراتۋراسىنىڭ مەملەكەتتىك ايىپتاۋدى قولداۋ ءبولىمىنىڭ باستىعى اسىلبەك اليار قالالىق پروكۋراتۋرا وتباسىنداعى زورلىق-زومبىلىقپەن قالاي كۇرەسىپ جاتقانى تۋرالى مالىمەت بەردى.

    Бытовое насилие Тұрмыстық зорлық-зомбылық
    فوتو: Kazinform

    - 2025 -جىلدىڭ باسىنان بەرى وتباسى-تۇرمىستىق سالادا 85 زاڭ بۇزۋ فاكتىسى تىركەلدى. ونىڭ ىشىندە 21 قىلمىستىق ءىس سوتقا جولداندى. 64 ءىس تاراپتاردىڭ تاتۋلاسۋىنا بايلانىستى توقتاتىلدى. ستاتيستيكاعا جاسالعان تالداۋ جاعىمدى ديناميكا بار ەكەنىن كورسەتەدى. وتباسى-تۇرمىستىق قارىم-قاتىناستا جاسالعان قىلمىس سانى بىلتىرعىدان ازايدى. بۇل كورسەتكىشتەر زاڭداعى جاڭاشىلدىقتاردىڭ جۇمىس ىستەي باستاعانىن كورسەتەدى، - دەدى ول.

    پروكۋراتۋرا وكىلى سوزىنە مىسال دا كەلتىردى.

    - مىسالى، بۇرىنعى زايىبىنا جەتى جىل بويى فيزيكالىق، پسيحيكالىق زارداپ تيگىزىپ، ازاپتاپ كەلگەنى ءۇشىن بۇرىنعى كۇيەۋى ءبىر جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى، - دەدى اسىلبەك اليار.

     

    تەگ:
    قوعام استانا
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار