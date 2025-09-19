زورلىق-زومبىلىققا شاعىمدانعان 85 استانالىقتىڭ 64 ى ارىزىن قايتىپ العان
استانا. KAZINFORM - استانا قالاسى الماتى اۋدانى پروكۋراتۋراسىنىڭ مەملەكەتتىك ايىپتاۋدى قولداۋ ءبولىمىنىڭ باستىعى اسىلبەك اليار قالالىق پروكۋراتۋرا وتباسىنداعى زورلىق-زومبىلىقپەن قالاي كۇرەسىپ جاتقانى تۋرالى مالىمەت بەردى.
- 2025 -جىلدىڭ باسىنان بەرى وتباسى-تۇرمىستىق سالادا 85 زاڭ بۇزۋ فاكتىسى تىركەلدى. ونىڭ ىشىندە 21 قىلمىستىق ءىس سوتقا جولداندى. 64 ءىس تاراپتاردىڭ تاتۋلاسۋىنا بايلانىستى توقتاتىلدى. ستاتيستيكاعا جاسالعان تالداۋ جاعىمدى ديناميكا بار ەكەنىن كورسەتەدى. وتباسى-تۇرمىستىق قارىم-قاتىناستا جاسالعان قىلمىس سانى بىلتىرعىدان ازايدى. بۇل كورسەتكىشتەر زاڭداعى جاڭاشىلدىقتاردىڭ جۇمىس ىستەي باستاعانىن كورسەتەدى، - دەدى ول.
پروكۋراتۋرا وكىلى سوزىنە مىسال دا كەلتىردى.
- مىسالى، بۇرىنعى زايىبىنا جەتى جىل بويى فيزيكالىق، پسيحيكالىق زارداپ تيگىزىپ، ازاپتاپ كەلگەنى ءۇشىن بۇرىنعى كۇيەۋى ءبىر جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى، - دەدى اسىلبەك اليار.