زەرتتەۋ: تىم تارتىمدى ادامدارعا جۇرت ازىراق سەنەدى
استانا. قازاقپارات - عالىمدار الەۋمەتتىك جەلىدەگى جۇزدەگەن بلوگەرلەردىڭ جازبالارىن تالداپ، كۇتپەگەن ناتيجەگە كەلدى: تىم تارتىمدى ادامدارعا كورەرمەندەر ازىراق سەنەدى جانە سيرەك جازىلادى. ال قالىپتى، تابيعي كەلبەتى بار ادامداردىڭ اۋديتورياسى كەرىسىنشە تۇراقتى ءارى ادال بولىپ شىققان، دەپ حابارلايدى turkystan.kz باسلىمى theconversation.com-عا سىلتەمە جاساپ.
زەرتتەۋ اۆتورلارى مۇنىڭ پسيحولوگيالىق استارى بارىن ايتادى: كورەرمەن مەن بلوگەر اراسىنداعى «سۇلۋلىق الشاقتىعى» ءوز باعاسىن تومەندەتىپ، ادامدا ىشكى كۇيزەلىس تۋعىزادى. مۇنداي جاعدايدا كورەرمەن كەرىسىنشە ءوزىن ۇقساتىپ كورەتىن، «ءمىنسىز ەمەس» تۇلعالارعا كوبىرەك سەنىم بىلدىرەدى.
پسيحولوگتار اتاپ وتكەندەي، جاساندى مىنسىزدىك فيلترلەرمەن وڭدەلگەن بەت، ءمىنسىز دەنە مەن ءمىنسىز ءومىر كوبىنە سەنىم ەمەس، قىزعانىش سەزىمىن تۋدىرادى. ال قاراپايىم ادامدىق السىزدىكتەر مەن شىنايى ەموتسيالار، كەرىسىنشە، اۋديتوريامەن جاقىندىق پەن سەنىمدىلىك اتموسفەراسىن قالىپتاستىرادى.