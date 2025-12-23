زەرتتەۋ: ەلەكتروندى تەمەكى جۇرەك تالماسى قاۋپىن ارتتىرادى
استانا. KAZINFORM - ەلەكتروندى تەمەكى قولدانۋ ميوكارد ينفاركتى مەن ينسۋلت قاۋپىن ارتتىرۋى مۇمكىن. مۇنداي قورىتىندىعا عالىمدار جۇرگىزگەن زەرتتەۋ ناتيجەسىندە كەلدى، دەپ حابارلايدى انادولۋ.
زەرتتەۋ اياسىندا ەلەكتروندى تەمەكى تۇتىنۋ مەن جۇرەك تالماسى جانە ينسۋلت قاۋپى اراسىنداعى بايلانىس تالدانعان. عالىمدار بۇرىن جۇرگىزىلگەن 12 زەرتتەۋدىڭ دەرەكتەرىن قاراستىرعان. ينفاركت ءقاۋپىن تالداۋعا 430875 ادام قاتىسسا، ينسۋلت قاۋپىن باعالاۋ بارىسىندا 1 ميلليوننان استام ادامنىڭ دەرەگى قامتىلعان.
ناتيجەلەر ەلەكتروندى تەمەكى قولداناتىن ادامداردا ينفاركت قاۋپى ونى قولدانبايتىندارعا قاراعاندا 53 پايىزعا جوعارى ەكەنىن كورسەتكەن. اسىرەسە بۇرىن كادىمگى تەمەكى شەگىپ، كەيىن ەلەكتروندى تەمەكىگە اۋىسقانداردا جۇرەك تالماسى قاۋپى ايقىن ارتاتىنى انىقتالعان.
سونىمەن قاتار بۇرىن تەمەكى شەككەن، ءبىراق ەلەكتروندى تەمەكىنى پايدالانۋدى جالعاستىرىپ جۇرگەن ادامداردا ينسۋلت قاۋپى مۇلدە تەمەكى شەكپەيتىندەرمەن سالىستىرعاندا 73 پايىزعا جوعارى بولعان.
زەرتتەۋشىلەر الىنعان دەرەكتەر ەلەكتروندى تەمەكىنى «زيانسىز بالاما» رەتىندە قاراستىرۋعا بولمايتىنىن دالەلدەيتىنىن اتاپ ءوتتى. ۇزاق جىلدار بويى تەمەكى شەگۋ جۇرەك-قان تامىرلارى اۋرۋلارىنىڭ، سونىڭ ىشىندە يشەميالىق جۇرەك اۋرۋى، گيپەرتونيا جانە ينسۋلتتىڭ نەگىزگى قاۋىپ فاكتورلارىنىڭ ءبىرى بولىپ سانالادى.
زەرتتەۋ ناتيجەلەرى BMC Public Health عىلىمي جۋرنالىندا جاريالانعان.
ايتا كەتەيىك، تاجىكستان ەلەكتروندى تەمەكىگە تىيىم سالادى.