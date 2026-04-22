زەرتتەۋ: اۋىر كورپەلەر مەن جامىلعىلار جاقسى ۇيىقتاۋعا كومەكتەسەدى
استانا. KAZINFORM - اۋىر جامىلعى ۇيقىسىزدىقتى ازايتىپ، ۇيقى ساپاسىن جاقسارتۋدىڭ ءتيىمدى ءادىسى رەتىندە كەڭىنەن تانىلىپ كەلەدى. اۆسترالياداعى فليندەرس ۋنيۆەرسيتەتى مەن ادەلايدا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عالىمدارى جۇرگىزگەن جاڭا زەرتتەۋ اۋىر كورپەلەردىڭ ۇيقىعا وڭ اسەر ەتەتىنىن راستاپ وتىر. عالىمدار سالماقتى كورپەلەردىڭ ءۇش نەگىزگى ارتىقشىلىعىن ايتىپ ءوتتى: ولار كوڭىل-كۇيدى جاقسارتادى، ۇيىقتاتاتىن دارىلەرگە تاۋەلدىلىكتى ازايتادى جانە ۇيقىنى جاقسارتادى.
زەرتتەۋ توبى 18 الدىڭعى عىلىمي جۇمىستى تالداپ، كورپەلەردىڭ ۇيقى ساپاسىنا وڭ اسەر ەتەتىنىن انىقتادى. زەرتتەۋلەر ءارتۇرلى مالىمەتتەردى قامتىدى: كەيبىرىنە تەك ءبىر قاتىسۋشى قاتىسسا، ەندى بىرىندە 4 092 ادام بولدى. دەگەنمەن، بارلىق ناتيجەلەر سالىستىرىلعان كەزدە اۋىر كورپەلەردىڭ ادامدارعا كومەكتەسەتىنى بايقالدى، اسىرەسە ەرەسەكتەرگە.
فليندەرس ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ەرگوتەراپيەۆتى سيۋزاننا دوۋسوننىڭ ايتۋىنشا، بۇل كورپەلەردى اسىرەسە ەڭبەك تەراپياسىندا كەڭىنەن قولدانۋ ۇسىنىلىپ وتىر.
«اۋىر كورپەلەر ءارتۇرلى جاستاعى ادامدارعا كومەك كورسەتۋ ءۇشىن ءجيى پايدالانىلادى، ءبىراق ولاردىڭ قولدانىلۋىنا بايلانىستى كلينيكالىق ۇسىنىستار ءالى دە تولىق دايىن ەمەس»، - دەيدى دوۋسون.
زەرتتەۋ ناتيجەلەرى بالالارعا قاتىستى اركەلكى بولدى، اسىرەسە زتگس (زەيىن تاپشىلىعىنىڭ گيپەراكتيۆتىلىك سيندرومى) جانە ا س ب (اۋتيزم سپەكترىندەگى بۇزىلىس) دياگنوزى قويىلعان بالالار اراسىندا. دەگەنمەن، كوپتەگەن اتا-انالار اۋىر كورپەلەردى قولدانعاننان كەيىن بالالارىنىڭ مازاسىزدىعى ازايىپ، كۇندەلىكتى ىستەرگە كوبىرەك شوعىرلانعانىن بايقاعانىن ايتتى. بۇل ولاردىڭ جالپى ءال-اۋقاتىنا وڭ اسەر ەتۋى مۇمكىن.
الايدا، عالىمدار بالالارعا ارنالعان اۋىر كورپەلەردى قولدانۋ كەزىندە اباي بولۋ قاجەتتىگىن اتاپ ءوتتى. كورپەلەردى قولدانعان كەزدە، اسىرەسە كوگنيتيۆتى قيىندىقتارى بار بالالار ءۇشىن، ولاردى ءوز بەتىنشە وڭاي شەشۋگە مۇمكىندىك بەرەتىندەي بولۋى كەرەك.
دوۋسون: «ۇيقى - ادامنىڭ نەگىزگى قاجەتتىلىگى. دۇرىس ۇيىقتاماۋ دەنساۋلىققا ەلەۋلى زيان كەلتىرىپ، جۇرەك اۋرۋلارى، ينسۋلت جانە پسيحيكالىق بۇزىلۋلار سياقتى سوزىلمالى اۋرۋلاردىڭ قاۋپىن ارتتىرۋى مۇمكىن»، - دەپ اتاپ ءوتتى.