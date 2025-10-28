زەرتتەۋ: چات-بوتتار جاۋاپتىڭ 40 پايىزدايىن ويدان شىعارادى
استانا. KAZINFORM - زەرتتەۋ ناتيجەلەرىنە سايكەس، ChatGPT، Claude, Gemini جانە باسقا دا چات-بوتتار ءوز جاۋاپتارىنىڭ شامامەن 40 پايىزىنا دەيىنگى بولىگىن ويدان شىعارىپ، ولاردى شىندىق رەتىندە ۇسىنادى، دەپ حابارلايدى DW.
بۇل زەرتتەۋدى ەۋروپالىق حابار تاراتۋ وداعى (EBU) جۇرگىزگەن.
Tagesschau باسىلىمىنىڭ جازۋىنشا، اسىرەسە ايماقتىق جاڭالىقتار نەمەسە بىرنەشە اقپاراتتىق ۇزىندىلەردى بىرىكتىرۋ كەزىندە چات-بوتتار ءجيى جالعان مالىمەت بەرەدى.
مىسال رەتىندە ءارتۇرلى چات-بوتتاردىڭ جالعان تۇجىرىمدارى كەلتىرىلگەن: مىسالى، ChatGPT ريم پاپاسى فرانسيسك ءتىرى دەپ ايتۋى مۇمكىن، Microsoft Copilot شۆەتسيانىڭ ناتو مۇشەلىگىن بىلمەيدى، ال Google Gemini ا ق ش زاڭدارىنا قايشى بولسا دا، دونالد ترامپتىڭ قايتا سايلانۋى مۇمكىن دەپ ەسەپتەيدى.
زەرتتەۋشىلەردىڭ ايتۋىنشا، پايدالانۋشىلار چات-بوتتاردىڭ جاۋاپتارىنا ءجيى سەنىپ، اقپاراتتىڭ دۇرىستىعىن تەكسەرمەيدى. مۇنداي جاعداي، مىسالى، سايلاۋشىلاردىڭ داۋىس بەرۋ كەزىندەگى شەشىمىنە جالعان اقپاراتتىڭ اسەر ەتۋىنە اكەلۋى مۇمكىن.
EBU جاڭالىقتاردى وقىعاندا تەكسەرىلگەن، سەنىمدى سايتتارعا سۇيەنۋگە جانە جاساندى ينتەللەكتتىڭ جاۋاپتارىن فاكت رەتىندە قابىلداماۋعا شاقىردى.
ايتا كەتەلىك جاساندى ينتەللەكت ەشقاشان ادامنىڭ ورنىن الماستىرا المايدى. سول ءۇشىن ونىڭ بەرگەن جاۋابىنا تولىق سەنۋدىڭ قاجەتى جوق.