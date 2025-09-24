زەرتتەۋ: اسىعۋ - ادامدى ادەپسىز قىلاتىن فاكتور
پولشانىڭ الەۋمەتتىك پسيحولوگيا جانە گۋمانيتارلىق عىلىمدار ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ زەرتتەۋشىلەرى Journal of Community - Applied Social Psychology جۋرنالىندا جاريالانعان ەڭبەكتەرىندە ادام ۋاقىت قىسپاعىندا قالعاندا، ادەتتەگىدەن دورەكىلەۋ جاۋاپ قاتاتىنىن انىقتادى.
اسىعىس ادامنىڭ رەاكتسياسى ءتورت ءتۇرلى زەرتتەۋ ارقىلى تەكسەرىلدى. 722 قاتىسۋشىعا ءتۇرلى جاعداي ۇسىنىلدى: بىرىندە دوستىڭ ءوتىنىشىن سىپايى تۇردە قابىلداماۋ، بىرىندە كومپيۋتەرلىك تاپسىرما ورىنداپ جاتقاندا بەيتانىس ادامنىڭ ءسوزىن ءبولۋ. ناتيجەسىندە اسىققانداردىڭ جاۋابى ۇنەمى ازداپ ادەپسىزدەۋ بولدى.
زەرتتەۋدىڭ سوڭعى كەزەڭىندە ادامدار وزدەرىنىڭ سوڭعى ۋاقىتتاعى اسىعىستى ساتتەرىن ەسكە الىپ، وزگەلەرگە قالاي قاراعانىن سارالادى. سوندا اسىققانداردىڭ كوپشىلىگى باسقالارعا دورەكىرەك بولعانىن مويىندادى.
عالىمدار قازىرگى قاربالاس ومىردە ادەپتىلىكتى ساقتاۋ ءۇشىن سانالى ءومىر سالتىن ۇستانۋ قاجەت دەگەن قورىتىندى جاسايدى. بۇل ءتاسىل ادامعا كۇيزەلىستى ساتتەردە دە سىپايى بولۋعا كومەكتەسەدى.