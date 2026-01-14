زەرگەرلىك ونىمدەردىڭ ەكسپورتى 7,3 ەسەگە ءوستى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا زەرگەرلىك ونەركاسىپ مەملەكەت قولداۋىنىڭ ارقاسىندا قارقىندى دامىپ كەلەدى، دەپ حابارلايدى ق ر ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
نارىق ديناميكاسى
مىسالى، 2025 -جىلدىڭ العاشقى 10 ايىندا زەرگەرلىك بۇيىمدار نارىعىنىڭ ءوندىرىس كولەمى 2024 -جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا %41,3 عا ءوسىپ، 4,1 ميلليون دوللارعا جەتتى. يمپورت %39,6 عا ءوسىپ، 174,7 ميلليون دوللارعا جەتتى. ال ەكسپورت 7,3 ەسەگە ءوسىپ، 54,5 ميلليون دوللارعا جەتتى. ىشكى تۇتىنۋ %3,2 عا ءوسىپ، 124,3 ميلليون دوللارعا جەتتى.
سالانى مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارى
بۇل 2016 -جىلدان باستاپ ەلىمىزدە زەرگەرلىك كومپانيالارعا جىلىنا 300 ك گ-عا دەيىن التىن ساتۋعا كۆوتا بەلگىلەنگەندىگىمەن بايلانىستى. تازارتىلعان التىن باسىمدىقپەن قازاقستان ۇلتتىق بانكىنە ساتىلادى. 2025 -جىلى بۇل كورسەتكىش شامامەن 74 توننانى قۇرادى. تاۋ-كەن التىن بۇل مەحانيزمدى تۇيىرشىكتەلگەن تازارتىلعان التىندى ساتۋ ارقىلى دا جۇزەگە اسىرادى.
ودان بولەك، 2023 -جىلدىڭ قاڭتار ايىنىڭ باسىنان باستاپ قازاقستاندا جۇمىس ىستەيتىن زەرگەرلىك بۇيىم وندىرۋشىلەرىنىڭ كۆوتا بويىنشا التىن ساتىپ الۋىنا قوسىمشا قۇن سالىعى (ق ق س) سالىنبادى. وسى وپتسيانى پايدالانا وتىرىپ، زەرگەرلىك بۇيىم وندىرۋشىلەرى 2025 -جىلى ق ق س-سىز 38 ك گ التىن ساتىپ الدى، بۇل 2024 -جىلعى 34,3 ك گ-مەن سالىستىرعاندا %10,7 عا ارتىق.
«استانا ا ە ا-نىڭ» باسىم قىزمەت تۇرلەرىنە باعالى مەتالدار مەن تاستاردان جاسالعان زەرگەرلىك بۇيىمداردى ءوندىرۋ كىرەدى.
وتاندىق وندىرۋشىلەر ءۇشىن كۇمىس زەرگەرلىك بۇيىمدارعا ارنالعان سىناق كامەرالارىندا بەلگىلەردى قويۋ تالابى دا الىنىپ تاستالدى.
قازاقستاندا بارلىعى 4542 زەرگەرلىك بۇيىمدارمەن ساۋدا جاسايتىندار تىركەلگەن، ولاردىڭ 445 ى وندىرۋشىلەر.
- قازاقستانداعى زەرگەرلىك بۇيىمدار ساۋداسى «باعالى مەتالدار مەن باعالى تاستار تۋرالى» زاڭمەن رەتتەلەتىنىن ەسكە سالعان ءجون، - دەلىنگەن حابارلامادا.