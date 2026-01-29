زەرگەرلىك بۇيىمنىڭ سىناما تاڭباسى بولماسا نە ىستەۋ كەرەك
الماتى. KAZINFORM - الماتى قالاسى تەحنيكالىق رەتتەۋ جانە مەترولوگيا كوميتەتى دەپارتامەنتىنىڭ باسشىسى داۋرەن سارسەنبايەۆ زەرگەرلىك بۇيىمدارعا قويىلاتىن تالاپتاردى اتادى.
ونىڭ ايتۋىنشا، دەپارتامەنت تەحنيكالىق رەگلامەنتتەر تالاپتارىنىڭ ساقتالۋىنا قاتىستى ءارتۇرلى سالادا مەملەكەتتىك باقىلاۋ مەن قاداعالاۋ جۇرگىزەدى. تەكسەرۋ قۇرىلىس ماتەريالدارىن، حالىق تۇتىناتىن تاۋارلاردى، ونەركاسىپتىك ونىمدەردى، اۆتوكولىك قۇرالدارىن، مۇناي ونىمدەرىن، موتور مايلارى، موبيلدى قۇرىلعىلاردى جانە باسقا دا باعىتتاردى قامتيدى.
ونىڭ ىشىندە باعالى مەتالدار مەن اسىل تاستاردان جاسالعان زەرگەرلىك بۇيىمداردىڭ اينالىمىن باقىلاۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلادى. داۋرەن سارسەنبايەۆ باعالى مەتالداردان جاسالعان زەرگەرلىك بۇيىمداردا سىناما تاڭباسى بولۋى مىندەتتى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- ەگەر تۇتىنۋشى سىناما تاڭباسى جوق التىن بۇيىم ساتىپ الىپ، شاعىم تۇسىرسە، دەپارتامەنت جوسپاردان تىس تەكسەرۋ باستايدى. سىناما تاڭباسى جوق بۇيىمدى ساتقانى راستالعان جاعدايدا، قۇقىق بۇزۋشى اكىمشىلىك جاۋاپقا تارتىلادى. بيزنەس ساناتىنا بايلانىستى 50 دەن 150 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىشكە دەيىن ايىپپۇل سالىنادى. ساتۋشى زاڭسىزدىقتى جويىپ، بۇيىمعا ساراپتاما جۇرگىزۋگە مىندەتتى، - دەپ ءتۇسىندىردى داۋرەن سارسەنبايەۆ.
ايتۋىنشا، ساراپتاما جۇرگىزىلگەننەن كەيىن بۇيىم رەسمي تۇردە سىنامانى راستايتىن بارىس باسى بەينەسىندەگى سىناما تاڭباسىن الۋى ءتيىس، سودان كەيىن عانا قايتادان ساتىلىمعا جىبەرىلەدى.
ەسكە سالايىق، زەرگەرلىك ونىمدەردىڭ ەكسپورتى 7,3 ەسە ءوستى.