28 - قاراشا 2025
زەرگەرلىك بۇيىمداردى ۇرلاعانى ءۇشىن ىزدەۋدە جۇرگەن قازاقستاندىق ىستانبۇلدا ۇستالدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ءى ءى م ينتەرپول ۇلتتىق ورتالىق بيۋروسىنىڭ سۇراۋىمەن ىستانبۇلدا ق ر ق ك-نىڭ 188-بابىنىڭ 4-بولىگى (ۇرلىق) بويىنشا قىلمىس جاسادى دەگەن كۇدىكپەن حالىقارالىق ىزدەۋدە جۇرگەن 33 جاستاعى ايەل ۇستالدى.
Polisia.kz جازۋىنشا، 2021 -جىلدىڭ جەلتوقسانىنان 2022 -جىلدىڭ ماۋسىمىنا دەيىن استاناداعى زەرگەرلىك دۇكەندەردىڭ بىرىندە ساتۋشى بولىپ جۇمىس ىستەي ءجۇرىپ، ول جالپى قۇنى 156 ميلليون تەڭگەدەن اساتىن بۇيىمداردى ۇرلاپ كەتكەن.
27 قاراشادا تۇرىك قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ كومەگىمەن كۇدىكتى قازاقستانعا دەپورتاتسيالانىپ، قاماۋعا الىندى.
