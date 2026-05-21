«زەردەلى ۇلت» تۇجىرىمداماسى بەكىتىلەدى - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - «جىلدىڭ 10 وقىرمانى» رەسپۋبليكالىق جوباسى وتكىزىلەدى. بۇل تۋرالى اقوردادا مادەنيەت جانە ونەر قىزمەتكەرلەرىن ماراپاتتاۋ راسىمىندە مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- تاعى ءبىر ماڭىزدى ماسەلە، كىتاپ وقۋ وركەنيەتتى قوعام قۇرىپ، وزىق ويلى ۇلت بولۋدىڭ ەڭ توتە جولى دەپ ايتساق، ارتىق بولمايدى. سوندىقتان ءبىز ەل ىشىندە، اسىرەسە جاستار اراسىندا كىتاپ وقۋ مادەنيەتىن كەڭىنەن دارىپتەۋمىز كەرەك. مەن وتكەن اپتادا «كىتاپ وقۋ مادەنيەتىن دامىتۋ جانە زەردەلى ۇلت قالىپتاستىرۋ جونىندەگى شارالار تۋرالى» ارنايى جارلىققا قول قويدىم. وسى ماڭىزدى قۇجاتتىڭ نەگىزگى ماقساتى - ۇلت ساپاسىن ارتتىرۋ، ياعني، ادام كاپيتالىن دامىتۋ، قوعامنىڭ زياتكەرلىك جانە مادەني الەۋەتىن نىعايتۋ، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى ۇكىمەتكە وسى باعىتتار بويىنشا ناقتى شارالاردى ىسكە اسىرۋدى، سونىڭ ىشىندە كىتاپحانا جانە كىتاپ شىعارۋ ءىسىن زاڭ تۇرعىسىنان قامتاماسىز ەتۋدى تاپسىراتىنىن اتاپ ءوتتى.
- سونىمەن قاتار «زەردەلى ۇلت» تۇجىرىمداماسى بەكىتىلەدى. «جىلدىڭ 10 وقىرمانى» رەسپۋبليكالىق جوباسى وتكىزىلەتىن بولادى. بارشاعا قولجەتىمدى ۇلتتىق سيفرلىق كىتاپحانا پلاتفورماسى ىسكە قوسىلادى. باسقا دا تىڭ باستامالار جۇزەگە اسىرىلادى. بۇل جۇمىسقا تۇتاس قوعاممەن بىرگە مادەنيەت پەن ونەر سالاسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى، اسىرەسە كىتاپحاناشىلار، باسپاگەرلەر بەلسەنە اتسالىسادى دەپ ويلايمىن،-دەدى پرەزيدەنت.