زەلەنسكي وسى اپتادا ا ق ش-قا ماڭىزدى ساپارمەن بارۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - امەريكالىق بيلىكتىڭ اكىمشىلىك وكىلدەرى ۋكراينالىق شەنەۋنىكتەرمەن ۆلاديمير زەلەنسكيدىڭ وسى اپتادا ا ق ش- قا ساپارمەن كەلۋ مۇمكىندىگىن تالقىلاپ جاتىر.
بۇل تۋرالى 23 - قاراشا كۇنى CBS News تەلەارناسى ءوز دەرەككوزدەرىنە سىلتەمە جاساپ حابارلادى.
ونىڭ مالىمەتىنشە، زەلەنسكيدىڭ ا ق ش- قا جاڭا ساپارى دونالد ترامپتىڭ بيىل 27-قاراشادا مەرەكەلەنەتىن العىس ايتۋ كۇنىنە دەيىن ۋكرايناداعى داعدارىستى رەتتەۋ جونىندە كەلىسىم جاساۋعا باعىتتالعان ارەكەتتەرى اياسىندا ءوتۋى مۇمكىن.
سونىمەن بىرگە تەلەارنا دەرەككوزدەرى بۇل ساپاردىڭ جۇزەگە اسۋى ا ق ش پەن ۋكراينا اراسىنداعى جەنيەۆاداعى كەلىسسوزدەردىڭ ناتيجەسىنە بايلانىستى بولاتىنىن اتاپ ءوتتى.
23 - قاراشا كۇنى ۋكراينا پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ باسشىسى شۆەيتساريادا ۋكراين دەلەگاتسياسىنىڭ ەۋروپالىق سەرىكتەستەرمەن جانە امەريكالىق دەلەگاتسيامەن قاقتىعىستى توقتاتۋ جولدارىن تالقىلاۋ ءۇشىن كەزدەسۋلەرى باستالعانىن مالىمدەدى. بۇعان دەيىن Reuters اگەنتتىگى اتى-ءجونى اتالماعان امەريكالىق شەنەۋنىككە سىلتەمە جاساپ، جەنيەۆاداعى كەلىسسوزدەر بارىسىندا ۆاشينگتون مەن كيەۆ وكىلدەرى قاقتىعىستى رەتتەۋدىڭ امەريكالىق جوسپارىنىڭ سوڭعى تۇستارىن كەلىسۋدى كوزدەپ وتىرعانىن حابارلاعان.
22 -قاراشا كۇنى ەۋرووداق ەلدەرىنىڭ كوشباسشىلارى بۇل جوسپاردىڭ ءبىرقاتار تارماقتارىمەن كەلىسپەيتىندەرىن جانە ونى قايتا پىسىقتاۋ قاجەتتىگىن مالىمدەدى.
Bloomberg اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، ا ق ش- تىڭ جاڭا جوسپارى رەسەيگە قارسى سانكتسيالاردى الىپ تاستاۋدى دا كوزدەيدى.
ايتا كەتسەك، بۇعان دەيىن ە و، ۋكراينا ا ق ش- تىڭ بەيبىتشىلىك جوسپارىن 23 - قاراشادا تالقىلايتىنىن جازعانبىز.