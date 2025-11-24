ق ز
    08:38, 24 - قاراشا 2025 | GMT +5

    زەلەنسكي وسى اپتادا ا ق ش-قا ماڭىزدى ساپارمەن بارۋى مۇمكىن

    استانا. KAZINFORM - امەريكالىق بيلىكتىڭ اكىمشىلىك وكىلدەرى ۋكراينالىق شەنەۋنىكتەرمەن ۆلاديمير زەلەنسكيدىڭ وسى اپتادا ا ق ش- قا ساپارمەن كەلۋ مۇمكىندىگىن تالقىلاپ جاتىر.

    Трамп и Зеленский провели встречу в Нью-Йорке
    Фото: кадр из видео

    بۇل تۋرالى 23 - قاراشا كۇنى CBS News تەلەارناسى ءوز دەرەككوزدەرىنە سىلتەمە جاساپ حابارلادى.

    ونىڭ مالىمەتىنشە، زەلەنسكيدىڭ ا ق ش- قا جاڭا ساپارى دونالد ترامپتىڭ بيىل 27-قاراشادا مەرەكەلەنەتىن العىس ايتۋ كۇنىنە دەيىن ۋكرايناداعى داعدارىستى رەتتەۋ جونىندە كەلىسىم جاساۋعا باعىتتالعان ارەكەتتەرى اياسىندا ءوتۋى مۇمكىن.

    سونىمەن بىرگە تەلەارنا دەرەككوزدەرى بۇل ساپاردىڭ جۇزەگە اسۋى ا ق ش پەن ۋكراينا اراسىنداعى جەنيەۆاداعى كەلىسسوزدەردىڭ ناتيجەسىنە بايلانىستى بولاتىنىن اتاپ ءوتتى.

    23 - قاراشا كۇنى ۋكراينا پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ باسشىسى شۆەيتساريادا ۋكراين دەلەگاتسياسىنىڭ ەۋروپالىق سەرىكتەستەرمەن جانە امەريكالىق دەلەگاتسيامەن قاقتىعىستى توقتاتۋ جولدارىن تالقىلاۋ ءۇشىن كەزدەسۋلەرى باستالعانىن مالىمدەدى. بۇعان دەيىن Reuters اگەنتتىگى اتى-ءجونى اتالماعان امەريكالىق شەنەۋنىككە سىلتەمە جاساپ، جەنيەۆاداعى كەلىسسوزدەر بارىسىندا ۆاشينگتون مەن كيەۆ وكىلدەرى قاقتىعىستى رەتتەۋدىڭ امەريكالىق جوسپارىنىڭ سوڭعى تۇستارىن كەلىسۋدى كوزدەپ وتىرعانىن حابارلاعان.

    22 -قاراشا كۇنى ەۋرووداق ەلدەرىنىڭ كوشباسشىلارى بۇل جوسپاردىڭ ءبىرقاتار تارماقتارىمەن كەلىسپەيتىندەرىن جانە ونى قايتا پىسىقتاۋ قاجەتتىگىن مالىمدەدى.

    Bloomberg اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، ا ق ش- تىڭ جاڭا جوسپارى رەسەيگە قارسى سانكتسيالاردى الىپ تاستاۋدى دا كوزدەيدى.

    ايتا كەتسەك، بۇعان دەيىن ە و، ۋكراينا ا ق ش- تىڭ بەيبىتشىلىك جوسپارىن 23 - قاراشادا تالقىلايتىنىن جازعانبىز.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
