زەلەنسكي ترامپتىڭ گازا جوسپارىن «تاريحي» دەپ اتادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت زەلەنسكي رەسەي مەن ۋكراينا اراسىنداعى قاقتىعىستى توقتاتۋ ءۇشىن وسىنداي كەلىسىم جاسالاتىنىنا ۇمىتتەنەدى، دەپ حابارلايدى انادولى.
ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكي ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ گازا سەكتورىنداعى جاعدايدى رەتتەۋ جوسپارىن «تاريحي» دەپ اتادى. ول بۇل تۋرالى Fox News ارناسىندا مالىمدەگەن.
ونىڭ ايتۋىنشا، امەريكالىق كوشباسشىنىڭ بۇل باستاماسى رەسەي مەن ۋكراينا اراسىنداعى قاقتىعىستى توقتاتۋ ءۇشىن وسىنداي كەلىسىم جاسالاتىنىنا ءۇمىت سىيلاعان.
- ول (ترامپ - رەد. ) پۋتينگە قىسىمدى كۇشەيتۋ جانە ۋكرايناداعى سوعىستى توقتاتۋ ءۇشىن ءدال وسىنداي قۇرالداردى پايدالانادى دەپ ۇمىتتەنەمىن، - دەدى زەلەنسكي.
سونداي-اق زەلەنسكي ترامپپەن نە تۋرالى سويلەسكەنىن ايتتى.
- رەسەيدىڭ امەريكاندىقتاردىڭ بىزگە توماگاۆكتاردى («راكەتا» رەد. ) بەرۋى مۇمكىن دەپ قورقاتىنىن كورىپ تە، ەستىپ تە جۇرمىز. قىسىمنىڭ مۇنداي ءتۇرى بەيبىتشىلىك ءۇشىن جۇمىس ىستەي الاتىنىنىڭ بەلگىسى»، - دەدى زەلەنسكي Telegram دا.
ۋكراينا باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، ول ترامپ ەكەۋى ونىڭ كوماندالارى ەنەرگەتيكا مەن گازدى قوسا العاندا، بارلىق نەگىزگى ماسەلەلەردى تالقىلايدى دەپ كەلىستى.
ەسكە سالايىق، ترامپ پەن زەلەنسكي ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ 80-سەسسياسى اياسىندا نيۋ-يورك قالاسىندا كەزدەستى.
سونداي-اق زەلەنسكي پۋتينمەن قازاقستاندا كەزدەسۋگە دايىن ەكەنىن ايتتى.