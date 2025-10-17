ق ز
    08:38, 17 - قازان 2025 | GMT +5

    زەلەنسكي ترامپپەن كەزدەسۋ ءۇشىن ا ق ش-قا باردى

    استانا. KAZINFORM - ۆلاديمير زەلەنسكيي ۆاشينگتونعا باردى. ول الدىمەن ا ق ش- تىڭ قورعانىس جانە ەنەرگەتيكا كومپانيالارىنىڭ وكىلدەرىمەن، ودان كەيىن پرەزيدەنت دونالد ترامپپەن كەزدەسەدى، دەپ جازدى DW.

    Фото: Anadolu Ajansı

    ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكي بەيسەنبى كۇنى كەشكە ا ق ش- قا باردى. ونىڭ ۇشاعى ۆاشينگتون ماڭىنداعى ەندريۋس اۋە كۇشتەرىنىڭ بازاسىنا قوندى.

    زەلەنسكي Telegram-دا جاقىن ساعاتتاردا امەريكاندىق قورعانىس كومپانيالارىنىڭ وكىلدەرىمەن كەزدەسىپ، اۋە شابۋىلىنا قارسى قورعانىس جۇيەلەرىنىڭ قوسىمشا جەتكىزىلىمدەرىن تالقىلاۋعا نيەتتى ەكەنىن جازدى. بۇدان كەيىن ۋكراينا پرەزيدەنتىنىڭ امەريكالىق ەنەرگەتيكالىق كومپانيالاردىڭ وكىلدەرىمەن دە كەزدەسۋى جوسپارلانعان.

    - قازىر رەسەي ءبىزدىڭ ەنەرگەتيكالىق سەكتورىمىزعا قارسى تەررورعا سۇيەنىپ، كۇندەلىكتى شابۋىلدار جاساپ جاتقاندا، ءبىز ۋكراينانىڭ تۇراقتىلىعى ءۇشىن جۇمىس ىستەپ جاتىرمىز، - دەدى زەلەنسكي.

    سونداي-اق بۇگىن ۆلاديمير زەلەنسكي ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپپەن كەزدەسەدى.

    - تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىستى اۋىزدىقتاۋ ءىسى رەسەيدىڭ ۋكرايناعا قارسى سوعىسىن توقتاتۋعا كومەكتەسەدى دەپ ۇمىتتەنەمىز، - دەپ جازدى ۋكراينا پرەزيدەنتى.

    سونىمەن قاتار ول «ماسكەۋ توماگاۆك زىمىرانى تۋرالى ەستىگەن بويدا ديالوگتى قايتا باستاۋعا اسىعادى» دەپ اتاپ ءوتتى.

