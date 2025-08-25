زەلەنسكي ەۋروپانىڭ ءبىرقاتار كوشباسشىلارى مەن لاۋازىمدى تۇلعالارىن ماراپاتتادى
استانا. KAZINFORM - ۋكراينانىڭ تاۋەلسىزدىك كۇنىنە وراي ۆلاديمير زەلەنسكي ءبىرقاتار ەۋروپالىق كوشباسشىلار مەن لاۋازىمدى تۇلعالاردى ماراپاتتادى، دەپ جازدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى.
ۋكراينا پرەزيدەنتىنىڭ جارلىعىنا سايكەس، ياروسلاۆ داناگويدىڭ I دارەجەلى وردەنىمەن كەلەسى تۇلعالار ماراپاتتالدى:
ەۋروپالىق وداقتىڭ قورعانىس جانە عارىش ماسەلەلەرى جونىندەگى كوميسسارى اندريۋس كۋبيليۋس،
پورتۋگاليا پرەزيدەنتى مارسەلۋ رەبەلۋ دە سوۋزا،
چەحيا پرەزيدەنتى پەتر پاۆەل،
حورۆاتيا پرەمەر-ءمينيسترى اندرەي پلەنكوۆيچ،
مولدوۆا پرەمەر-ءمينيسترى دورين رەچان،
فينليانديا پرەزيدەنتى الەكساندر ستۋبب،
نورۆەگيا پرەمەر-ءمينيسترى يوناس گار ستەرە،
نيدەرلاند پرەمەر-ءمينيسترى ديك سحوف.
زەلەنسكي ولاردىڭ:
مەملەكەتارالىق ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا،
ۋكراينانىڭ مەملەكەتتىك ەگەمەندىگى مەن اۋماقتىق تۇتاستىعىن قولداۋعا،
قايىرىمدىلىق قىزمەتكە،
ۋكراينانى حالىقارالىق دەڭگەيدە تانىتۋعا قوسقان جەكە ۇلەسىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى.
سونىمەن قاتار، زەلەنسكي ەۋروپا كەڭەسىنىڭ باس حاتشىسى الەن بەرسەنى «ەڭبەگى ءۇشىن» I دارەجەلى وردەنىمەن ماراپاتتادى.
وسى وردەنگە سونداي-اق ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ارنايى وكىلى كيت كەللوگ تا يە بولدى. ول كيەۆكە كەلىپ، ۋكراينانىڭ تاۋەلسىزدىك كۇنىنە ارنالعان سوفيا الاڭىنداعى سالتاناتتى ءىس-شارالارعا قاتىستى.
سونداي-اق ۋكرايناعا كانادا پرەمەر-ءمينيسترى مارك كارني كەلىپ، كانادا ۋكراينانى قولداۋعا 1 ميلليارد كانادالىق دوللار كولەمىندە اسكەري كومەك بولەتىنىن مالىمدەدى.
بۇعان دەيىن دونالد ترامپتىڭ الداعى ەكى اپتادا ۋكرايناعا قاتىستى جاعدايدى باعالايتىنى حابارلانعان بولاتىن.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن مەملەكەت باسشىسى ۋكراينا پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى.