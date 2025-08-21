17:44, 21 - تامىز 2025 | GMT +5
زەلەنسكي مەن پۋتين قايدا كەزدەسۋى مۇمكىن؟
استانا. KAZINFORM – ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكي رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن كەزدەسۋ وتكىزۋگە دايىن ەكەنىن ايتتى، - دەپ حابارلايدى DW باسىلى.
زەلەنسكي كەزدەسۋ وتكىزۋگە بولاتىن ەلدەر رەتىندە اۆستريانى، شۆەيتساريانى نەمەسە تۇركيانى اتادى. ونىڭ پىكىرىنشە، ماسكەۋدە كەزدەسۋ وتكىزۋ مۇمكىن ەمەس.
«ءبىز شۆەيتساريا، اۆسترياعا كەلىسەمىز. تۇركيا؟ تۇركيا - ءبىز ءۇشىن ناتوعا مۇشە ەل جانە ەۋروپانىڭ ءبىر بولىگى. ءبىز قارسى ەمەسپىز»، - دەدى زەلەنسكي.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۋداپەشت كەلىسسوز الاڭى بولۋعا قولايلى ەمەس، ويتكەنى ۆەنگريا سوعىس كەزىندە ۋكراينانى قولداماعان، ونىڭ ە و- عا كىرۋىنە دە قارسى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ترامپ پەن زەلەنسكي كەزدەستى.