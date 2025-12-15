زەلەنسكي مەن ا ق ش دەلەگاتسياسى اراسىنداعى كەلىسسوز 5 ساعاتتان اسا ۋاقىتقا سوزىلدى
استانا. KAZINFORM - ۋكراينا مەن ا ق ش بەرليندەگى كەلىسسوزدەردە «ماڭىزدى ىلگەرىلەۋ» جاسادى. بۇل تۋرالى ا ق ش ارنايى ەلشىسى ستيۆەن ۋيتكوفف ايتتى، دەپ حابارلايدى DW.
ا ق ش ارنايى ەلشىسى ستيۆەن ۋيتكوففتىڭ ايتۋىنشا، ۋكرايناداعى اتىستى توقتاتۋ مۇمكىندىگى تۋرالى بەرليندە وتكەن كەلىسسوزدەر بەس ساعاتتان استام ۋاقىتقا سوزىلدى. وعان ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ كۇيەۋ بالاسى جانە كەڭەسشىسى دجارەد كۋشنەر جانە ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكي دە قاتىستى.
- كەلىسسوزدەر بارىسىندا تاراپتار 20 تارماقتان تۇراتىن بەيبىتشىلىك جوسپارىن، ەكونوميكالىق ماسەلەلەردى جانە باسقا دا تاقىرىپتاردى تالقىلادى، - دەپ جازدى ۋيتكوفف ءوزىنىڭ الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا.
ەرتەڭ جاڭا كەزدەسۋ وتەدى.
گەرمانيا كانسلەرى فريدريح مەرتس تالقىلاۋلاردىڭ باسىندا قاتىسقان، كەيىن dpa اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، كەزدەسۋدەن كەتىپ، ءوز وكىلىنە تاپسىرعان.
بۇدان بۇرىن بەرليندە زەلەنسكي مەن ا ق ش دەلەگاتسياسىنىڭ كەلىسسوزى ءوتىپ جاتقانىن جازعان ەدىك.