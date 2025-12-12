زەلەنسكي ۋكرايناداعى پرەزيدەنت سايلاۋىن وتكىزۋ شارتتارىن اتادى
استانا. KAZINFORM - دونالد ترامپ تالاپ ەتكەن ۋكرايناداعى پرەزيدەنت سايلاۋى كەم دەگەندە سايلاۋ پروتسەسى مەن داۋىس بەرۋ كەزىندە اتىستى توقتاتۋ شارتىمەن وتكىزىلۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى ۋكراينا كوشباسشىسى ۆلاديمير زەلەنسكي مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى DW.
- ءبىز پرەزيدەنت ترامپپەن كەز كەلگەن فورماتتا جۇمىس ىستەۋگە دايىنبىز. ەگەر ترامپ ۋكرايناداعى سايلاۋ تۋرالى كوبىرەك ايتسا، مەن مۇنى اشىق ايتقىم كەلەدى: ءبىز سايلاۋ وتكىزۋگە تىرىسا الامىز. ۋكراينا دەموكراتيادان قاشپايدى، - دەدى زەلەنسكي بەيسەنبى، 11- جەلتوقساندا وتكەن «قابىلدانۋشىلار كواليتسياسىنىڭ» وتىرىسىندا.
ونىڭ ايتۋىنشا، سايلاۋ وتكىزۋ ءۇشىن قاۋىپسىزدىك وتە ماڭىزدى جانە «امەريكا قۇراما شتاتتارى بۇعان بارىنشا كومەكتەسە الادى».
- ەگەر سايلاۋ وتكىزۋ قاجەت بولسا، وندا كەم دەگەندە سايلاۋ پروتسەسى مەن داۋىس بەرۋ كەزىندە اتىستى توقتاتۋ قاجەت. جانە بۇل تالقىلانۋى كەرەك نارسە. اشىعىن ايتقاندا، امەريكا مۇنى رەسەي جاعىمەن تالقىلاۋى كەرەك دەپ سانايمىز، - دەپ قوستى ۋكراينا پرەزيدەنتى.
ۋكرايناداعى كەلەسى پرەزيدەنت سايلاۋى 2024 -جىلعا جوسپارلانعان بولاتىن، ءبىراق رەسەي مەن ۋكراينا اراسىنداعى قاقتىعىسقا بايلانىستى كەيىنگە قالدىرىلدى.
وسى اپتانىڭ باسىندا اق ءۇي پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ۋكراينادا جاڭا پرەزيدەنت سايلاۋىن وتكىزۋگە شاقىرىپ، ۆلاديمير زەلەنسكيدىڭ تاعى دا جەڭىسكە جەتۋ مۇمكىندىگى بار ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
وسىدان كەيىن ۆلاديمير زەلەنسكي قاۋىپسىزدىك ماسەلەسى ساقتالعان جاعدايدا الداعى ەكى-ءۇش ايدا پرەزيدەنت سايلاۋىن وتكىزۋگە دايىن ەكەنىن مالىمدەدى.