زەلەنسكي: اۋماق ماسەلەسىن ۋكراين حالقى شەشۋى ءتيىس
استانا. KAZINFORM - ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكي كيەۆتىڭ ا ق ش- قا «بەيبىتشىلىك جوسپارىنىڭ» جاڭارتىلعان نۇسقاسىن جىبەرگەنىن راستادى، دەپ حابارلايدى BBC.
ۆلاديمير زەلەنسكي بەيسەنبى كۇنى جۋرناليستەرمەن اڭگىمە بارىسىندا رەسەيگە بەرىلۋى مۇمكىن تەرريتوريالىق اۋماقتار ماسەلەسىن ۋكراينا حالقى شەشۋى ءتيىس دەپ ايتتى.
- مەن ۋكراين حالقى بۇل سۇراققا جاۋاپ بەرەدى دەپ ويلايمىن. سايلاۋ بولسىن، رەفەرەندۋم بولسىن، ۋكراين حالقى ءوز ۇستانىمىن ءبىلدىرۋى كەرەك، - دەدى ول.
زەلەنسكي سونىمەن قاتار كييەۆتىڭ ا ق ش- قا «بەيبىتشىلىك جوسپارىنىڭ» جاڭارتىلعان نۇسقاسىن جىبەرگەنىن راستادى. ول ا ق ش ەلدىڭ شىعىسىندا رەسەي مەن ۋكراينا اسكەرلەرى اراسىندا كەلىسىمنىڭ بولىگى رەتىندە دەميليتاريزاتسيالانعان «ەركىن ەكونوميكالىق ايماق» قۇرۋدى تالاپ ەتەتىنىن قوسا ايتتى.
- ولار ۋكراين اسكەرلەرىنىڭ دونەتسك وبلىسىنان كەتىپ جاتقانىن كورىپ وتىر. ولار قازىردىڭ وزىندە «ەركىن ەكونوميكالىق ايماق» نەمەسە «دەميليتاريزاتسيالانعان ايماق» دەپ اتايتىن بۇل اۋماقتى كىم باسقاراتىنىن بىلمەيدى، - دەدى ۋكراينا باسشىسى تىلشىلەرگە.
ەسكە سالا كەتەيىك، امەريكا قۇراما شتاتتارى رەسەي-ۋكراينا قاقتىعىسىن شەشۋ بويىنشا بەيبىتشىلىك جوسپارىن شامامەن ءۇش اپتا بۇرىن ۇسىنعان بولاتىن.
سونداي-اق، ءبىز ترامپتىڭ «بەيبىتشىلىك جوسپارى» 13- جەلتوقساندا ەۋروپالىق ەلدەردىڭ قاتىسۋىمەن پاريجدە تالقىلاناتىنىن حابارلادىق.