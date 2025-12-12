ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    14:52, 12 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    زەلەنسكي: اۋماق ماسەلەسىن ۋكراين حالقى شەشۋى ءتيىس

    استانا. KAZINFORM - ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكي كيەۆتىڭ ا ق ش- قا «بەيبىتشىلىك جوسپارىنىڭ» جاڭارتىلعان نۇسقاسىن جىبەرگەنىن راستادى، دەپ حابارلايدى BBC.

    Зеленский назвал условие для проведения президентских выборов в Украине
    Фото: Anadolu Ajansi

    ۆلاديمير زەلەنسكي بەيسەنبى كۇنى جۋرناليستەرمەن اڭگىمە بارىسىندا رەسەيگە بەرىلۋى مۇمكىن تەرريتوريالىق اۋماقتار ماسەلەسىن ۋكراينا حالقى شەشۋى ءتيىس دەپ ايتتى.

    - مەن ۋكراين حالقى بۇل سۇراققا جاۋاپ بەرەدى دەپ ويلايمىن. سايلاۋ بولسىن، رەفەرەندۋم بولسىن، ۋكراين حالقى ءوز ۇستانىمىن ءبىلدىرۋى كەرەك، - دەدى ول.

    زەلەنسكي سونىمەن قاتار كييەۆتىڭ ا ق ش- قا «بەيبىتشىلىك جوسپارىنىڭ» جاڭارتىلعان نۇسقاسىن جىبەرگەنىن راستادى. ول ا ق ش ەلدىڭ شىعىسىندا رەسەي مەن ۋكراينا اسكەرلەرى اراسىندا كەلىسىمنىڭ بولىگى رەتىندە دەميليتاريزاتسيالانعان «ەركىن ەكونوميكالىق ايماق» قۇرۋدى تالاپ ەتەتىنىن قوسا ايتتى.

    - ولار ۋكراين اسكەرلەرىنىڭ دونەتسك وبلىسىنان كەتىپ جاتقانىن كورىپ وتىر. ولار قازىردىڭ وزىندە «ەركىن ەكونوميكالىق ايماق» نەمەسە «دەميليتاريزاتسيالانعان ايماق» دەپ اتايتىن بۇل اۋماقتى كىم باسقاراتىنىن بىلمەيدى، - دەدى ۋكراينا باسشىسى تىلشىلەرگە.

    ەسكە سالا كەتەيىك، امەريكا قۇراما شتاتتارى رەسەي-ۋكراينا قاقتىعىسىن شەشۋ بويىنشا بەيبىتشىلىك جوسپارىن شامامەن ءۇش اپتا بۇرىن ۇسىنعان بولاتىن.

    سونداي-اق، ءبىز ترامپتىڭ «بەيبىتشىلىك جوسپارى» 13- جەلتوقساندا ەۋروپالىق ەلدەردىڭ قاتىسۋىمەن پاريجدە تالقىلاناتىنىن حابارلادىق.

    تەگ:
    الەم
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار