زەلەنسكي الياسكاداعى كەلىسسوزدەردىڭ باستى تاقىرىبى اتىستى توقتاتۋ بولادى دەپ ۇمىتتەنەدى
استانا. KAZINFORM - ۆلاديمير زەلەنسكي ۆلاديمير پۋتين مەن دونالد ترامپتىڭ الياسكاداعى كەلىسسوزدەرىنىڭ باستى تاقىرىبى اتىستى توقتاتۋ بولادى دەپ ءۇمىت ءبىلدىردى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى.
دونالد ترامپ، ۆلاديمير زەلەنسكي جانە ەۋروپا ەلدەرىنىڭ باسشىلارى قاتىسقان بەينەكونفەرەنسيا اياقتالدى. وندا ۋكراينا اۋماقتارىنا قاتىستى ماسەلەلەر تالقىلاندى.
- ءبىز بۇگىن وسى ماسەلەلەردى دە تالقىلادىق. ارينە، بۇل وتە كۇردەلى ماسەلە. ءبىز الياسكاداعى كەزدەسۋدى ايتتىق. كەلىسسوزدەردىڭ باستى تارماعى اتىستى توقتاتۋ بولادى دەپ ۇمىتتەنەمىز، - دەدى ول گەرمانيا كانتسلەرى فريدريح مەرتسپەن بىرلەسكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
DW دەرەگىنشە، بەينەكونفەرەنتسيا بارىسىندا ەۋروپالىق كوشباسشىلار ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتى ۆلاديمير پۋتينمەن كەزدەسۋدە كيەۆ پەن ەۋروپانىڭ قاۋىپسىزدىك مۇددەلەرىن قورعاۋعا شاقىردى.
- وزگەرىستەرگە ءۇمىت بار، ۋكراينادا بەيبىتشىلىككە ءۇمىت بار، - دەپ اتاپ ءوتتى گەرمانيا كانتسلەرى فريدريح مەرتس.
سونىمەن بىرگە، گەرمانيا كانتسلەرى ىقتيمال كەلىسسوزدەردىڭ ناقتى رەتىن تالاپ ەتتى: الدىمەن اتىستى توقتاتۋ رەجيمى جاسالۋى ءتيىس، ال كەيىنگى كەزدەسۋلەردە كيەۆ كەلىسسوزدەر ۇستەلىندە وتىرۋى قاجەت.
- ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ەندى ۋكرايناداعى بەيبىتشىلىك جونىندە كەلىسسوزدەردى باستاعىسى كەلەدى. جۇما كۇنى ول رەسەي پرەزيدەنتى پۋتينمەن الياسكادا كەزدەسەدى. انكوريدجدە ماڭىزدى شەشىمدەر قابىلدانۋى مۇمكىن، - دەپ قوستى مەرتس ۆلاديمير زەلەنسكيمەن بەرليندەگى بىرلەسكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
ونلاين-كەزدەسۋدىڭ قورىتىندىسى جايلى ەۋروپالىق كوميسسيا ءتورايىمى ۋرسۋلا فون دەر ليايەن دە پىكىر ءبىلدىردى.
- بۇگىن ءبىز ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپپەن، ەۋروپالىق كوشباسشىلارمەن جانە ۆلاديمير زەلەنسكيمەن وتە جاقسى اڭگىمە وتكىزدىك. ءبىز الياسكاداعى الداعى ەكىجاقتى سامميت تۋرالى پىكىر الماستىق. ىنتىماقتاستىقتى ۇيلەستىرۋدى جالعاستىرۋعا كەلىستىك، - دەپ جازدى ول X الەۋمەتتىك جەلىسىندە.
ايتا كەتەلىك پۋتين مەن ترامپ انكوريدجدەگى اسكەري بازادا كەزدەسەدى.