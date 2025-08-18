زەلەنسكي ۆاشينگتونعا اتتاندى
استانا. KAZINFORM - ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكي دونالد ترامپپەن كەزدەسۋگە ۆاشينگتونعا ۇشتى. بۇل تۋرالى ۋكراينا جوعارعى راداسىنىڭ دەپۋتاتى ياروسلاۆ جەلەزنياك Telegram-ارناسىندا حابارلادى.
ەۋروپا ەلدەرىنىڭ باسشىلارى دا زەلەنسكيدى قولداۋ ءۇشىن ا ق ش استاناسىنا باراتىنىن مالىمدەدى. ەۋروكوميسسيا ءتورايىمى ۋرسۋلا فون دەر ليايەن دە ۆاشينگتونعا بارۋعا نيەت ءبىلدىردى.
- پرەزيدەنت زەلەنسكيدىڭ ءوتىنىشى بويىنشا مەن ەرتەڭ اق ۇيدە پرەزيدەنت ترامپپەن جانە باسقا دا ەۋروپالىق كوشباسشىلارمەن وتەتىن كەزدەسۋگە قوسىلامىن، - دەپ جازدى فون دەر ليايەن الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا.
17-تامىزدا بريۋسسەلدە ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكي مەن ەۋروكوميسسيا باسشىسى ۋرسۋلا فون دەر ليايەننىڭ ەكىجاقتى كەزدەسۋى ءوتتى. ودان كەيىن ولار «نيەتتىلەر كواليتسياسى» وتىرىسىنا بەينەبايلانىس ارقىلى قاتىستى.
زەلەنسكي بۇل جيىندى «وتە پايدالى» دەپ باعالادى.
- بارلىعى دا نەگىزگى ماسەلەلەر ۋكراينا، ا ق ش جانە رەسەي باسشىسىنىڭ قاتىسۋىمەن ءۇشجاقتى فورماتتا شەشىلۋى ءتيىس دەگەن پىكىردى قولداپ وتىر، - دەدى ول.
بۇعان دەيىن زەلەنسكيدىڭ 18- تامىزدا ۆاشينگتوندا دونالد ترامپپەن كەزدەسۋى وتكىزەتىنى حابارلانعان بولاتىن.