زەلەنسكي ا ق ش- تىڭ بەيبىتشىلىك جوسپارىن الدى جانە ونى ترامپپەن تالقىلايدى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش ۋكراينا پرەزيدەنتىنە بەيبىتشىلىك جوسپارىنىڭ جوباسىن تاپسىردى. ۋكراينا كوشباسشىسى الداعى كۇندەرى ا ق ش پرەزيدەنتىمەن «قولجەتىمدى ديپلوماتيالىق مۇمكىندىكتەر مەن بەيبىتشىلىك ءۇشىن قاجەتتى نەگىزگى ماسەلەلەردى» تالقىلاۋدى جوسپارلاپ وتىر، دەپ مالىمدەدى DW.
ۆاشينگتوننىڭ باعالاۋىنشا، جوسپار جوباسى ۋكراينا قاقتىعىسىن شەشۋگە باعىتتالعان ديپلوماتيالىق كۇش- جىگەردى جەدەلدەتە الادى.
- بۇگىن مەن قۇراما شتاتتار وكىلدەرىمەن كەزدەستىم. جوعارى لاۋازىمدى دەلەگاتسيا، وتە ماڭىزدى اڭگىمە. امەريكا تاراپى ءوز ۇسىنىستارىن - سوعىستى توقتاتۋ جوسپارىنىڭ تارماقتارىن - ءوز كوزقاراسىن ۇسىندى، - دەپ راستادى ۆلاديمير زەلەنسكي.
زەلەنسكي الداعى كۇندەرى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپپەن «قولجەتىمدى ديپلوماتيالىق مۇمكىندىكتەر مەن بەيبىتشىلىك ءۇشىن قاجەتتى نەگىزگى ماسەلەلەردى» تالقىلايدى دەپ كۇتىلىپ وتىر.
- ءبىز وسى كۇندەرى ەۋروپالىق كوشباسشىلارمەن كوپتەگەن اڭگىمە، كوپتەگەن حات الماسۋ جۇرگىزىپ جاتىرمىز - جانە مەن ۋكراينانىڭ بارلىق دوستارىنا قولداۋى ءۇشىن العىس ايتامىن. بۇگىن مەن فينليانديا پرەزيدەنتى ستۋببپەن سويلەستىم - ءبىز كۇش- جىگەرىمىزدى ۇيلەستىرىپ جاتىرمىز. مەن سونداي-اق فرانسيا پرەزيدەنتىن قوسا العاندا، باسقا كوشباسشىلارمەن ۇنەمى بايلانىستامىن. الداعى كۇندەرى پرەزيدەنت ترامپپەن اڭگىمەلەسۋىمدى كۇتەمىن. ءبىز امەريكانىڭ كۇشى مەن امەريكانىڭ قولداۋى بەيبىتشىلىكتى شىنىمەن جاقىنداتا الاتىنىن تولىق تۇسىنەمىز جانە ءبىز مۇنى جوعالتقىمىز كەلمەيدى، - دەپ قوسىپ ءوتتى ۋكراينا پرەزيدەنتى.
امەريكالىق بەيبىتشىلىك جوسپارى ءالى رەسمي تۇردە جاريالانعان جوق، ءبىراق ونىڭ جالپى ەرەجەلەرى باسپا سوزدە 19-قاراشادا جاريالانىپ ۇلگەردى. Reuters اگەنتتىگى جانە باسقا دا بىرنەشە باتىستىق ب ا ق ونىڭ اۋماقتىق جەڭىلدىكتەر، قارۋلى كۇشتەردىڭ سانىن ازايتۋ جانە كەيبىر قارۋ تۇرلەرىنەن باس تارتۋ تالاپتارىن قوسا العاندا، 28 تارماقتان تۇراتىنىن حابارلادى.
بۇعان دەيىن تۇركيا پرەزيدەنتى ەردوعان ىستانبۇلدا رەسەي مەن ۋكراينا كەلىسسوزىن قايتا باستاۋعا شاقىرعانىن جازعان ەدىك.