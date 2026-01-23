زەلەنسكي ا ق ش، ۋكراينا جانە رەسەي اراسىنداعى كەلىسسوزدەر قايدا وتەتىنىن ايتتى
استانا. KAZINFORM - ۋكراينا پرەزيدەنتىنىڭ ايتۋىنشا، ساراپشىلار دەڭگەيىندەگى العاشقى كونسۋلتاتسيالار جاقىن كۇندەرى ءوتۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى DW حابارلادى.
ا ق ش، ۋكراينا جانە رەسەي وكىلدەرى بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىندە (ب ا ءا) كەلىسسوزدەر وتكىزۋدى جوسپارلاپ وتىر. بۇل تۋرالى ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكي بەيسەنبى، 22-قاڭتار كۇنى داۆوستا وتكەن دۇنيەجۇزىلىك ەكونوميكالىق فورۋم اياسىندا ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپپەن كەزدەسۋدەن كەيىن مالىمدەدى.
زەلەنسكيدىڭ سوزىنشە، اڭگىمە ءۇشجاقتى كەلىسسوزدەردىڭ العاشقى فورماتى تۋرالى بولىپ وتىر. بۇل كەلىسسوزدەر ساراپشىلار دەڭگەيىندە جۇما جانە سەنبى كۇندەرى ابۋ-دابيدە ءوتۋى مۇمكىن. بۇعان دەيىن مۇنداي جوسپارلار تۋرالى ترامپتىڭ ارنايى وكىلى ستيۆ ۋيتكوفف تا حابارلادى.
ۋيتكوفف الدىمەن ماسكەۋگە بارىپ، رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن كەلىسسوزدەر جۇرگىزەدى.
زەلەنسكي: ا ق ش-تىڭ كۇتپەگەن باستاماسى
ۋكراينا باسشىسى ءۇشجاقتى كونسۋلتاتسيالار وتكىزۋ باستاماسىنىڭ ا ق ش تاراپىنان كۇتپەگەن جاعداي بولعانىن اتاپ ءوتتى. سونىمەن قاتار ول ب ا ءا بيلىگى جوسپارلانىپ وتىرعان كەلىسسوزدەر تۋرالى حاباردار بولادى دەپ ءۇمىت ءبىلدىردى.
زەلەنسكي كەزدەسۋدەن ۇلكەن ءۇمىت كۇتپەيتىنىن، الايدا ماسكەۋدىڭ ىمىراعا كەلۋگە دايىن ەكەنىن ءتۇسىنۋ ماڭىزدى ەكەنىن ايتتى. ونىڭ سوزىنشە، ۋكراينا مەن رەسەي اراسىندا رەسمي تىكەلەي كەلىسسوزدەر بىرنەشە ايدان بەرى وتكىزىلمەگەن. بۇعان دەيىن مۇنداي بايلانىستار ءۇشىن سوڭعى الاڭ ستامبۋل بولعان.
بۇعان دەيىن ءبىز ترامپتىڭ داۆوستا زەلەنسكيمەن وتكەن كەزدەسۋدى «وتە جاقسى» دەپ باعالاعانى تۋرالى جازدىق.