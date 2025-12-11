پەزەشكيان: ەكى ەل كاسىپكەرلەرى ءبىرقاتار پەرسپەكتيۆتى باعىت بويىنشا ىنتىماقتاستىق ورناتتى
استانا. KAZINFORM - يران پرەزيدەنتى بيزنەس فورۋم بارىسىندا ساۋدا- ەكونوميكالىق سەرىكتەستىكتىڭ پەرسپەكتيۆتى سالالارىنا توقتالدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى مالىمدەدى.
ماسۋد پەزەشكيان بۇل كەزدەسۋ قوس حالىقتىڭ عاسىرلاردان تامىر تارتاتىن دوستىعىنىڭ كورىنىسى عانا ەمەس، الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق قارىم-قاتىناسىن دامىتۋ جولىنداعى ماڭىزدى قادام ەكەنىن ايتتى.
- ەكى ەل كاسىپكەرلەرى ءبىرقاتار پەرسپەكتيۆتى باعىتتار بويىنشا ىنتىماقتاستىق ورناتتى. اتاپ ايتقاندا، يران - قازاقستان بىرلەسكەن كەمە قاتىناسىن جولعا قويۋعا، كاسپي تەڭىزىندە كونسورتسيۋم قۇرۋعا، اقتاۋ پورتىندا اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنە ارنالعان قويمالار مەن تاراتۋ ورتالىعىن اشۋعا، قازاقستاندا تاعام ونىمدەرىن جانە قاعاز قاپتامالارىن شىعاراتىن بىرلەسكەن زاۋىت اشۋعا، الماتىدا يراندىق قۇرىلىس ماتەريالدارىنىڭ ەكسپورتتىق پاركىن جاساقتاۋعا ۋاعدالاستى. سونداي-اق مينەرالوگيا، شيكىزاتتى وڭدەۋ جانە ايماقتىق ەكسپورتتى وركەندەتۋ سالالارىندا ىقپالداستىق ورناتتىق. ءبىز يران - قازاقستان بىرلەسكەن ساۋدا كەڭەسىنىڭ قۇرىلۋىن، تىكەلەي اۋە رەيستەرىن دامىتۋدى، كاسىپكەرلەرگە ۆيزا رەجيمىن جەڭىلدەتۋدى، ەكى ەلدىڭ ساۋدا كورمەلەرىن تۇراقتى تۇردە ۇيىمداستىرۋدى قولدايمىز، - دەدى ماسۋد پەزەشكيان.