زايساندىقتار كولدەگى بالىقتىڭ قىرىلماۋى ءۇشىن اەراتسيالىق جۇمىستاردى قولعا الدى
وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسىنداعى زايسان كولىندە وتتەگىنىڭ جەتىسپەۋشىلىگىنەن بالىقتىڭ جاپپاي قىرىلۋىنا جول بەرمەس ءۇشىن اەراتسيالىق جۇمىستار قولعا الىندى.
جۇمىستار كولدىڭ سول جاعالاۋىندا، ياعني تارباعاتاي اۋدانى تۇعىل اۋىلى ماڭىنداعى «سولەنوە» ۋچاسكەسىندە باستالدى. مۇندا زايسان بالىق ينسپەكتسياسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى مەن ەرىكتىلەر مۇزدى ارنايى قۇرالدارمەن بۇرعىلاپ، ويىقتار جاسادى.
وسىنداي ويىقتار ارقىلى سۋعا اۋاعا كىرىپ، مۇز استىنداعى وتتەگىنىڭ قاجەتتى دەڭگەيى ساقتالادى.
- بۇل شارا ءداستۇرلى تۇردە قىستىڭ سوڭىندا جۇرگىزىلەدى. ءدال وسى كەزەڭدە سۋ ايدىندارىندا وتتەگى تاپشى بولىپ، بالىقتىڭ جاپپاي قىرىلۋ قاۋپى تۋىندايدى، - دەپ حابارلادى وبلىس اكىمدىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنەن.
جۇمىس بارىسىندا بۇرعىلانعان ويىقتارعا قامىس شوقتارى ورناتىلادى. ولار وتتەگىنىڭ سۋعا بىرتىندەپ وتۋىنە مۇمكىندىك بەرەدى.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، وسىنداي الدىن الۋ شارالارى ءوڭىردىڭ سۋ ايدىندارىندا جىل سايىن وتكىزىلەدى. ءار قىستا مۇزعا ارنايى تەحنيكانىڭ كومەگىمەن مىڭداعان ويىق جاسالادى.