    11:22, 27 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    كۋرورتتىق ايماقتاردا 3 اۋەجاي سالىنىپ، الاكولگە قوسىمشا پويىزدار قوسىلادى

    استانا. KAZINFORM - ۇكىمەت وتىرىسىندا كولىك ءمينيسترى نۇرلان ساۋرانبايەۆ پرەزيدەنت تاپسىرماسى بويىنشا سالىنىپ جاتقان ءۇش اۋەجايدىڭ جاعدايى تۋرالى مالىمەت بەردى.

    Зайсан әуежайында негізгі құрылыс жұмыстары басталды
    Фото: Үкімет

    ۇكىمەت وتىرىسىندا تۋريستىك دەستيناتسيالاردىڭ كولىككە قولجەتىمدىلىگىن قامتاماسىز ەتۋ جانە ازاماتتاردىڭ تەز جەتۋ مۇمكىندىگىن ارتتىرۋ جونىندەگى شارالار تۋرالى كولىك ءمينيسترى نۇرلان ساۋرانبايەۆ باياندادى.

    اۋە قاتىناسى: بيىل كاتونقاراعاي، زايسان جانە كەندەرلى كۋرورتتىق ايماقتارىنداعى اۋەجايلاردىڭ قۇرىلىسى، سونداي-اق ارقالىق اۋەجايىن قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارى اياقتالادى. ۆەناعا، ريمگە جانە شاڭحايعا رەيستەردى قوسقاندا 15 جاڭا حالىقارالىق مارشرۋت اشىلادى.

    تەمىرجول تاسىمالى: پارك 191 جاڭا ۆاگونمەن تولىقتىرىلادى. جازعى كەزەڭدە 13 قوسىمشا مارشرۋت ىسكە قوسىلادى، بۇل 400 مىڭ قوسىمشا ورىندى قامتاماسىز ەتەدى.

    اۆتوجولدار: جاڭاوزەن - كەندىرلى جانە وسكەمەن - كاتونقاراعاي باعىتتارىن قوسا العاندا، نەگىزگى كورىكتى جەرلەرگە اپاراتىن 5 مىڭ شاقىرىم جول جوندەلۋدە.

    تانىمال باعىتتارعا ەرەكشە كوڭىل بولىنۋدە. ماسەلەن، الاكول كولىنە استانادان، الماتىدان جانە شىعىس وڭىرلەردەن 8 قوسىمشا پويىز قوسۋ كوزدەلگەن. سونىمەن قاتار، ءبىز جول بويىنداعى سەرۆيستى دامىتىپ جاتىرمىز: 2026 -جىلى 50 جاڭا نىسان سالۋ جوسپارلانۋدا. بۇل شارالاردى جۇزەگە اسىرۋ جول ءجۇرۋ ۋاقىتىن قىسقارتادى جانە تۋريستەر ءۇشىن جايلىلىقتى ارتتىرادى، - دەپ اتاپ ءوتتى مينيستر.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
