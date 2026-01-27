كۋرورتتىق ايماقتاردا 3 اۋەجاي سالىنىپ، الاكولگە قوسىمشا پويىزدار قوسىلادى
استانا. KAZINFORM - ۇكىمەت وتىرىسىندا كولىك ءمينيسترى نۇرلان ساۋرانبايەۆ پرەزيدەنت تاپسىرماسى بويىنشا سالىنىپ جاتقان ءۇش اۋەجايدىڭ جاعدايى تۋرالى مالىمەت بەردى.
ۇكىمەت وتىرىسىندا تۋريستىك دەستيناتسيالاردىڭ كولىككە قولجەتىمدىلىگىن قامتاماسىز ەتۋ جانە ازاماتتاردىڭ تەز جەتۋ مۇمكىندىگىن ارتتىرۋ جونىندەگى شارالار تۋرالى كولىك ءمينيسترى نۇرلان ساۋرانبايەۆ باياندادى.
اۋە قاتىناسى: بيىل كاتونقاراعاي، زايسان جانە كەندەرلى كۋرورتتىق ايماقتارىنداعى اۋەجايلاردىڭ قۇرىلىسى، سونداي-اق ارقالىق اۋەجايىن قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارى اياقتالادى. ۆەناعا، ريمگە جانە شاڭحايعا رەيستەردى قوسقاندا 15 جاڭا حالىقارالىق مارشرۋت اشىلادى.
تەمىرجول تاسىمالى: پارك 191 جاڭا ۆاگونمەن تولىقتىرىلادى. جازعى كەزەڭدە 13 قوسىمشا مارشرۋت ىسكە قوسىلادى، بۇل 400 مىڭ قوسىمشا ورىندى قامتاماسىز ەتەدى.
اۆتوجولدار: جاڭاوزەن - كەندىرلى جانە وسكەمەن - كاتونقاراعاي باعىتتارىن قوسا العاندا، نەگىزگى كورىكتى جەرلەرگە اپاراتىن 5 مىڭ شاقىرىم جول جوندەلۋدە.
تانىمال باعىتتارعا ەرەكشە كوڭىل بولىنۋدە. ماسەلەن، الاكول كولىنە استانادان، الماتىدان جانە شىعىس وڭىرلەردەن 8 قوسىمشا پويىز قوسۋ كوزدەلگەن. سونىمەن قاتار، ءبىز جول بويىنداعى سەرۆيستى دامىتىپ جاتىرمىز: 2026 -جىلى 50 جاڭا نىسان سالۋ جوسپارلانۋدا. بۇل شارالاردى جۇزەگە اسىرۋ جول ءجۇرۋ ۋاقىتىن قىسقارتادى جانە تۋريستەر ءۇشىن جايلىلىقتى ارتتىرادى، - دەپ اتاپ ءوتتى مينيستر.