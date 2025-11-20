زايسان مەن كاتونقاراعايداعى جاڭا اۋەجايلار قاشان اشىلادى
استانا. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ اكىمى نۇرىمبەت ساقتاعانوۆ زايسان مەن قاتونقاراعايداعى جاڭا اۋەجايلار قاشان اشىلاتىنىن ايتتى. قازىر زايسانداعى اۋەجاي قۇرىلىسىنىڭ %66 ى، كاتونقاراعايداعى اۋەجايدىڭ %55 ى جاسالعان.
- بۇل نىسانداردا ۇشۋ- قونۋ جولاقتارى مەن رۋلدەۋ جولدارى سالىندى، ءقازىر پەرروندار مەن اەروۆوكزالدار قۇرىلىسى ءجۇرىپ جاتىر. بۇل جۇمىستار جىل سوڭىنا دەيىن اياقتالادى، - دەدى ساقتاعانوۆ و ك ق بريفينگىندە.
سونىمەن بىرگە، ءوڭىر اكىمى تاپسىرىس بەرۋشى رەتىندە «قازاەروناۆيگاتسيا» قاجەتتى جابدىقتى ساتىپ الۋ مەن ورناتۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
- مەنىڭ ويىمشا، كەلەسى تۋريستىك ماۋسىمنىڭ باسىندا، ءساۋىر- مامىر ايلارىندا وسى اۋەجايلارعا العاشقى ۇشاقتار قونا باستايدى، - دەدى اكىم.
وتكەن جىلدان بەرى وسكەمەننەن ماسكەۋ مەن نوۆوسيبيرسكىگە حالىقارالىق اۋە رەيستەرى ۇشادى. كەلەسى جىلى قىتايعا اۋە باعىتىن اشۋ جوسپارلانىپ وتىر.
ايتا كەتەيىك، بيىل ش ق و- دا 856 شاقىرىم اۆتوجول جوندەلدى. «تالدىقورعان - وسكەمەن»، «وسكەمەن - سەمەي» جوبالارى اياقتالدى، «وسكەمەن - راحمان قاينارلارى»، «قالباتاۋ - مايقاپشاعاي» باعىتتارىندا جۇمىستار جالعاسىپ جاتىر.
وسكەمەندە ەرتىس جانە ءۇلبى وزەندەرىنەن وتەتىن ەكى كوپىر سالىنادى. ال كەلەر جىلدان باستاپ ءۇلبى وزەنى ارقىلى وتەتىن اپاتتى جاعدايداعى كوپىردى رەكونسترۋكسيالاۋ باستالادى.