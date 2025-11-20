ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    14:41, 20 - قاراشا 2025 | GMT +5

    زايسان مەن كاتونقاراعايداعى جاڭا اۋەجايلار قاشان اشىلادى

    استانا. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ اكىمى نۇرىمبەت ساقتاعانوۆ زايسان مەن قاتونقاراعايداعى جاڭا اۋەجايلار قاشان اشىلاتىنىن ايتتى. قازىر زايسانداعى اۋەجاي قۇرىلىسىنىڭ %66 ى، كاتونقاراعايداعى اۋەجايدىڭ %55 ى جاسالعان.

    Өскемен әуежайы әзірге сатылмайтын болды
    Фото: airport-uk.kz

    - بۇل نىسانداردا ۇشۋ- قونۋ جولاقتارى مەن رۋلدەۋ جولدارى سالىندى، ءقازىر پەرروندار مەن اەروۆوكزالدار قۇرىلىسى ءجۇرىپ جاتىر. بۇل جۇمىستار جىل سوڭىنا دەيىن اياقتالادى، - دەدى ساقتاعانوۆ و ك ق بريفينگىندە.

    سونىمەن بىرگە، ءوڭىر اكىمى تاپسىرىس بەرۋشى رەتىندە «قازاەروناۆيگاتسيا» قاجەتتى جابدىقتى ساتىپ الۋ مەن ورناتۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.

    - مەنىڭ ويىمشا، كەلەسى تۋريستىك ماۋسىمنىڭ باسىندا، ءساۋىر- مامىر ايلارىندا وسى اۋەجايلارعا العاشقى ۇشاقتار قونا باستايدى، - دەدى اكىم.

    وتكەن جىلدان بەرى وسكەمەننەن ماسكەۋ مەن نوۆوسيبيرسكىگە حالىقارالىق اۋە رەيستەرى ۇشادى. كەلەسى جىلى قىتايعا اۋە باعىتىن اشۋ جوسپارلانىپ وتىر.

    ايتا كەتەيىك، بيىل ش ق و- دا 856 شاقىرىم اۆتوجول جوندەلدى. «تالدىقورعان - وسكەمەن»، «وسكەمەن - سەمەي» جوبالارى اياقتالدى، «وسكەمەن - راحمان قاينارلارى»، «قالباتاۋ - مايقاپشاعاي» باعىتتارىندا جۇمىستار جالعاسىپ جاتىر.

    وسكەمەندە ەرتىس جانە ءۇلبى وزەندەرىنەن وتەتىن ەكى كوپىر سالىنادى. ال كەلەر جىلدان باستاپ ءۇلبى وزەنى ارقىلى وتەتىن اپاتتى جاعدايداعى كوپىردى رەكونسترۋكسيالاۋ باستالادى.

    تەگ:
    ايماق
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار