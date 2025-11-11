زايسان مەن كاتونقاراعايداعى جاڭا اۋەجايلار كوكتەمدە العاشقى رەيستەردى قابىلداي باستايدى
استانا. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ اكىمى نۇرىمبەت ساقتاعانوۆ «Jibek Joly» ارناسىنىڭ «ۋادە» باعدارلاماسىندا زايسان جانە كاتونقاراعاي اۋداندارىندا پرەزيدەنت تاپسىرماسى بويىنشا سالىنىپ جاتقان اۋەجايلاردىڭ قۇرىلىسى قاي ساتىعا جەتكەنىن ايتتى.
- قۇرىلىستار ۋاقىتىندا باستالعان. قازىر ۇشۋ جانە اينالما جولاقتارى سالىنىپ ءبىتتى. ەندى عيماراتتارى سالىنىپ جاتىر. جىل اياعىنا دەيىن ۇشاق قابىلدايتىن جاعدايعا جەتەمىز. ءبىراق ءبىز كەلەسى جىلدىڭ كوكتەمىندە، تۋريزم ماۋسىمى باستالعان كەزدە تۋريستەر كاتونقاراعاي مەن زايسانعا كەلە باستايدى، - دەدى اكىم.
نۇرىمبەت ساقتاعانوۆ اۋەجايلار شەكارالىق اۋدانداردىڭ الەۋەتىن ارتتىراتىنىنا سەنىپ وتىر.
- بۇل شەتەلدىك تۋريستەردىڭ كەلۋىن جەڭىلدەتىپ قانا قويماي، وتاندىق تۋريستەردىڭ 80-90 ادامدىق ۇشاقتارمەن قاتىناۋىن جەڭىلدەتەدى. بۇل ەكى اۋەجاي تۋريزمنىڭ دامۋىنا ۇلكەن ۇلەس قوسايىن دەپ تۇر، - دەدى وبلىس اكىمى.
وسىعان دەيىن نۇرىمبەت ساقتاعانوۆتىڭ شقو ەكونوميكاسى «قازتسينككە» تاۋەلدى كۇيگە تۇسكەنى تۋرالى ايتتى.