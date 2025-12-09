زايسان، كاتونقاراعاي، كەندىرلى اۋەجايلارىنا قاي اۋە كومپانيالارىنىڭ ۇشاعى قاتىنايدى
استانا. KAZINFORM - كولىك ۆيتسە-ءمينيسترى تالعات لاستايەۆ كەلەسى جىلى پايدالانۋعا بەرىلەتىن زايسان، كاتونقاراعاي، كەندىرلى اۋەجايلارىنا بيلەت قۇنى قانشا بولاتىنىن ايتتى.
- قۇرىلىس جۇمىستارى بيىل باستالىپ، جىلجىپ جاتىر. ءبىزدىڭ ويىمىزشا، كەلەسى جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن 3 اۋەجايدىڭ قۇرىلىسىن بىتىرەمىز. زايسان اۋەجايىن كەلەسى جازعى ماۋسىم باستالعاندا اشامىز دەپ وتىرمىز. ودان كەيىن قاتونقاراعاي، كەندىرلى اشىلادى. ءبىراق، ءۇش اۋەجايدى دا كەلەسى جىلى پايدالانۋعا بەرەمىز. بيلەت قۇنىن ايتار بولساق، بۇل باعىتتاردا العاشقى كەزەڭدە سۋبسيديا بولىنەدى. ورتاشا باعاسى 20 مىڭنىڭ شاماسىندا بولادى. بىزدە بۇل اۋەجايلارعا ۇشۋ مۇمكىندىگى سكات پەن Qazaq Air كومپانيالارىندا بار. وسى كومپانيالار نەگىزىنەن اتالعان اۋەجايلارعا قاتىنايدى، - دەدى تالعات لاستايەۆ ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىنگى بريفينگتە ب ا ق وكىلدەرىنىڭ ساۋالىنا وراي.
تاياۋدا شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ اكىمى نۇرىمبەت ساقتاعانوۆ زايسانداعى اۋەجاي قۇرىلىسىنىڭ %66 ى، كاتونقاراعايداعى اۋەجايدىڭ % 55 ى جاسالعانىن ايتقان ەدى.