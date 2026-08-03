زايسانداعى اۋەجاي قۇرىلىسى اياقتالۋعا تاياپ قالدى
وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ شەكارا شەبىندەگى زايسان اۋدانىندا سالىنىپ جاتقان جاڭا اۋەجاي قۇرىلىسىنىڭ جالپى دايىندىعى 86,6 پايىزعا جەتتى.
اۋەجاي قۇرىلىسى مەملەكەت باسشىسىنىڭ شەكارا ماڭىنداعى اۋماقتاردى دامىتۋ جونىندەگى تاپسىرماسى اياسىندا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. پايدالانۋعا بەرىلگەننەن كەيىن ول زايسان اۋدانىن استانا، الماتى جانە وسكەمەن قالالارىمەن تىكەلەي اۋە قاتىناسىمەن بايلانىستىرادى. ال الداعى ۋاقىتتا حالىقارالىق باعىتتاردى، ونىڭ ىشىندە قىتايعا رەيستەردى اشۋ جوسپارلانىپ وتىر.
قازىرگى ۋاقىتتا ۇشۋ-قونۋ جولاعىنىڭ، رۋلدەۋ جولىنىڭ، پەرروننىڭ، اۋەجاي قورشاۋىنىڭ، سۋ بۇرۋ جۇيەسىنىڭ جانە كىرەبەرىس اۆتوكولىك جولدارىنىڭ قۇرىلىسى تولىق اياقتالدى. سونىمەن قاتار جارىق-سيگنال بەرۋ جۇيەسىن، ينجەنەرلىك جەلىلەردى جانە اەروناۆيگاتسيالىق ينفراقۇرىلىمدى مونتاجداۋ جۇمىستارى جالعاسىپ كەلەدى.
قۇرىلىسشىلار اۋەجايدىڭ جولاۋشىلاردى قابىلداۋىنا قاجەتتى نەگىزگى نىسانداردى سالۋعا باسىمدىق بەرىپ وتىر. اتاپ ايتقاندا، اەروۆوكزال عيماراتى، كوماندالىق- ديسپەتچەرلىك پۋنكت، اپاتتىق-قۇتقارۋ كەشەنى، اكىمشىلىك-تۇرمىستىق جانە ينجەنەرلىك نىسانداردىڭ قۇرىلىسى جۇرگىزىلىپ جاتىر. سونىمەن قاتار جارىق-سيگنال بەرۋ جابدىقتارى ورناتىلىپ، ينجەنەرلىك جەلىلەر تارتىلۋدا، اەروناۆيگاتسيالىق جانە مەتەورولوگيالىق ينفراقۇرىلىم جاساقتالىپ، اۋماقتى اباتتاندىرۋ جۇمىستارى قولعا الىنعان.
- بۇگىندە جوبانىڭ ءتورتىنشى كەزەڭىن ىسكە اسىرىپ جاتىرمىز. بۇل كەزەڭگە تەرمينالدىڭ جانە اۋەجاي اۋماعىنداعى بارلىق قوسىمشا عيماراتتاردىڭ قۇرىلىسى كىرەدى. جوبالىق قۇجاتتاما كەزەڭ-كەزەڭىمەن كەلىپ جاتقاندىقتان، كەيبىر جۇمىستاردى تەحنيكالىق شەشىمدەر الىنعان بويدا ورىنداۋعا تۋرا كەلەدى. سوعان قاراماستان قۇرىلىس قارقىنىن بارىنشا جەدەلدەتۋدەمىز،- دەيدى جوبا جەتەكشىسى ەربول تاجىبايەۆ.
قۇرىلىس اياقتالعاننان كەيىن جاڭا اۋەجاي زايسان اۋدانىنا جەتۋ مۇمكىندىگىن ارتتىرا تۇسپەك. سونداي-اق لوگيستيكانىڭ دامۋىنا، ءتۋريزمدى وركەندەتۋگە جانە ينۆەستيتسيا تارتۋعا قوسىمشا سەرپىن بەرەدى.
وبلىس اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، جوبانىڭ ىسكە اسىرىلۋى تۇراقتى باقىلاۋدا. قازىرگى تاڭدا نىساننىڭ جالپى قۇرىلىس دايىندىعى 86,6 پايىزدى قۇرايدى. جاڭا اۋەجايدى بيىل كۇزدە پايدالانۋعا بەرۋ جوسپارلانىپ وتىر.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن استانا اۋەجايىنىڭ قىزمەتىنەن مونوپولياعا قارسى تالاپتاردىڭ بۇزىلعانى انىقتالعانى حابارلانعان.