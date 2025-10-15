زاڭسىزدىقتىڭ الدىن الۋ: ءماجىلىس جاڭا زاڭ جوباسىن ماقۇلدادى
استانا. KAZINFORM - ماجىلىستە «قۇقىقبۇزۋشىلىق پروفيلاكتيكاسى تۋرالى» زاڭ جوباسى جانە وعان ىلەسپە ەكى زاڭ جوباسى ءبىرىنشى وقىلىمدا ماقۇلداندى. جاڭا قۇجاتتى ىشكى ىستەر ءمينيسترى ەرجان سادەنوۆ تانىستىردى.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، زاڭ جوباسى پرەزيدەنت تاپسىرماسى بويىنشا ازىرلەندى. وندا قۇقىقبۇزۋشىلىققا ىقپال ەتەتىن سەبەپتەردى جويۋعا نازار اۋدارىلادى.
- ءبىر باعىتتا بەس زاڭ بىرىكتىرىلەدى. ول پروفيلاكتيكا تۋرالى، تۇرمىستىق زورلىق-زومبىلىق، كامەلەتكە تولماعاندار، ازاماتتاردىڭ ءتارتىپتى ساقتاۋعا قاتىسۋى جانە اكىمشىلىك قاداعالاۋ تۋرالى زاڭدار. پروفيلاكتيكا بارلىق دەڭگەيدە قامتاماسىز ەتىلۋى كەرەك. بۇل تاسىلدەر زاڭ جوباسىندا كوزدەلگەن. بىرىنشىدەن، ورتاق جاۋاپكەرشىلىك ەنگىزىلەدى. اكىمدەر وڭىردەگى قۇقىقتىق ءتارتىپتىڭ جاي-كۇيى ءۇشىن، مەملەكەتتىك ورگاندار قۇزىرەتى بويىنشا پروفيلاكتيكا ءۇشىن، ءماسليحاتتار ولاردىڭ ەسەبىن تىڭداۋ بويىنشا جانە اقساقالدار، جۇرتشىلىق كەڭەستەرى سەكىلدى جەرگىلىكتى قوعامداستىقتاردىڭ ءرولى كۇشەيتىلەدى، - دەدى مينيستر ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا.
ەكىنشىدەن، پروفيلاكتيكا جونىندەگى ۆەدومستۆوارالىق كوميسسيانىڭ مارتەبەسى جوعارىلايدى. ەندى كوميسسيانىڭ قۇرامى مەن قۇزىرەتىن پرەزيدەنت بەكىتەدى. باعا ۇلتتىق باياندامادا بەرىلەدى.
- ۇشىنشىدەن، پروفيلاكتيكا جاسالاتىن سۋبەكتىلەر تىزبەسى 13 تەن 26 عا دەيىن كەڭەيتىلەدى. ولاردىڭ يدەولوگيالىق ءتۇسىندىرۋ جانە تاربيە جۇمىسى، الەۋمەتتىك بەيىمدەۋ جانە وڭالتۋ، تسيفرلىق شەشىمدەردى ەنگىزۋ بويىنشا قۇزىرەتتەرى ناقتىلانادى. سونداي- اق ازاماتتاردىڭ، كاسىپكەرلەردىڭ پروفيلاكتيكاعا قاتىسۋ تاسىلدەرى بەكىتىلەدى. ەندى بارلىق قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى قوعامدىق كومەكشىلەر تارتا الادى، - دەيدى ە. سادەنوۆ.
سونىمەن بىرگە، جەكە پروفيلاكتيكا شارالارى كۇشەيتىلەدى. پروفيلاكتيكالىق باقىلاۋعا جاتاتىن ەسەپكە الىنعان ادامداردىڭ تىزبەسى 6-دان 16 عا دەيىن كەڭەيتىلەدى. اكىمشىلىك قاداعالاۋدى قولدانۋ سالاسى ۇلعايتىلادى.
- جاڭا تەتىكتەر دە ەنگىزىلەدى: رەسمي ەسكەرتۋ، ومىرلىك قيىن جاعدايداعى ادامداردى ەسەپكە الىپ، ولاردىڭ الەۋمەتتىك بەيىمدەۋ جانە وڭالتۋ، جوعارى نازاردى تالاپ ەتەتىن جاسوسپىرىمدەردى پەداگوگيكالىق سۇيەمەلدەۋ، جاقىنداۋعا تىيىم سالۋ، ىلەسپە زاڭ جوبالارى شەڭبەرىندە اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىك، قۇقىققا قارسى كونتەنتتى جاريالاۋ جانە تارتۋ ءۇشىن ەنگىزىلەدى، - دەدى ۆەدومستۆو باسشىسى.
زاڭناما نورمالارىنا الەۋمەتتىك كودەكس جانە ءۇش زاڭ سايكەس كەلتىرىلەدى.
زاڭ جوباسى قوعام قايراتكەرلەرىنىڭ، قۇقىق قورعاۋشىلاردىڭ، عالىمدار مەن ساراپشىلاردىڭ قاتىسۋىمەن ازىرلەنگەن. كوپشىلىك تىڭداۋلار ءوتتى، ساراپتامالار جۇرگىزىلدى، پرەزيدەنت اكىمشىلىگىمەن كەلىسىلدى، پارلامەنتتىڭ قوعامدىق پالاتاسىنىڭ وتىرىسىندا قارالدى.
نەگىزگى زاڭعا ىلەسپە رەتىندە «ق ر كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە قۇقىقبۇزۋشىلىق پروفيلاكتيكاسى ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر ەنگىزۋ تۋرالى» جانە «قر اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنە قۇقىقبۇزۋشىلىق پروفيلاكتيكاسى ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىس پەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭ جوبالارى ماقۇلداندى.
ايتا كەتەيىك، جاڭا زاڭ جوباسى قولدانىستاعى بەس زاڭنىڭ نورمالارىن بىرىكتىرەدى جانە ءبىرىڭعاي پروفيلاكتيكا جۇيەسىن قۇرۋعا باعىتتالعان. سونداي-اق وعان پروفيلاكتيكانىڭ ارنايى جانە قىلمىستىڭ سالدارىن زەرتتەۋ شارالارى ەنگىزىلەدى. بۇل تۋرالى دەپۋتات ماگەررام ماگەرراموۆ Kazinform تىلشىسىنە ارنايى سۇحبات بەرگەن ەدى.
بۇعان دەيىن ءماجىلىس راديواكتيۆتى قالدىقتارمەن جۇمىستىڭ ءتارتىبىن ناقتىلايتىن زاڭ جوباسىن نازارعا الدى.