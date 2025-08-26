زاڭسىز پوليگونداردى جويا الماعان 10 نان استام اكىمنىڭ ورىنباسارى جازالاندى
استانا. KAZINFORM - زاڭسىز پوليگونداردى جويۋ جۇمىستارىن ۇيلەستىرە الماعان 10 نان استام قالا مەن اۋدان اكىمىنىڭ ورىنباسارى اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. بۇل تۋرالى ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى ەكولوگيالىق رەتتەۋ جانە باقىلاۋ كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى ەربولات قوجىقوۆ ايتتى.
- ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى زاڭسىز پوليگونداردىڭ پايدا بولۋىنىڭ الدىن الۋ، انىقتاۋ جانە جويۋدى باقىلاۋ بويىنشا جۇيەلى جۇمىس جۇرگىزەدى. سوڭعى جىلدارى انىقتالعان زاڭسىز پوليگوندار سانىن ازايتۋدىڭ وڭ ءۇردىسىن بايقاپ وتىرمىز. ەگەر 2020 -جىلى جويۋ دەڭگەيى 66 پايىز عانا بولاتىن 8884 پوليگون انىقتالسا، 2024 -جىلى ولاردىڭ سانى 4886 عا دەيىن ازايىپ، ونىڭ 93 پايىزى جويىلدى. بيىل عارىشتىق مونيتورينگ دەرەكتەرى بويىنشا 2707 پوليگون تىركەلدى. بۇل وتكەن جىلدارمەن سالىستىرعاندا ايتارلىقتاي از. ءبىراق ولاردى جويۋدا پروبلەما بار. بۇگىنگى كۇنى انىقتالعانداردىڭ 672 نىسانى نەمەسە 24 پايىزى عانا جويىلدى، - دەدى ول ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندەگى بريفينگتە.
كوميتەت باسشىسىنىڭ دەرەگىنشە، اباي، جەتىسۋ، اقمولا، اقتوبە، شىعىس قازاقستان، جامبىل، قاراعاندى، سولتۇستىك قازاقستان وبلىستارىندا جانە شىمكەنت قالاسىندا زاڭسىز پوليگونداردى جويۋ كورسەتكىشى تومەن. الماتى، قىزىلوردا، پاۆلودار جانە قوستاناي وبلىستارىندا زاڭسىز قوقىس الاڭدارىن جويۋ جۇمىستارى جوعارى دەڭگەيدە جۇرگىزىلەدى.
- قالدىقتاردى باسقارۋ سالاسىنداعى ەكولوگيالىق تالاپتاردى بۇزعانى، زاڭسىز پوليگونداردى جويۋ بويىنشا جەتكىلىكسىز جۇمىسى ءۇشىن 87 لاۋازىمدى تۇلعا، ونىڭ ىشىندە 10 نان استام اۋدان جانە قالا اكىمدەرىنىڭ ورىنباسارلارى جالپى سوماسى 12,4 ميلليون تەڭگەگە اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى، - دەدى ەربولات قوجىقوۆ.