زاڭسىز ۇتىس ويىندارىن ۇيىمداستىرعاندار 40 ميلليون تەڭگەگە جۋىق ايىپپۇل تولەدى
استانا. KAZINFORM - مونيتورينگ ناتيجەسىندە جانە جەكە تۇلعالاردان كوميتەتكە كەلىپ تۇسكەن وتىنىشتەر نەگىزىندە بيىل 89 ادام اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنىڭ (ا ق ب ت ك) 445-1-بابىنىڭ 6-بولىگى بويىنشا اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. بۇل تۋرالى تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ ويىن بيزنەسىن جانە لوتەرەيانى رەتتەۋ كوميتەتى الەۋمەتتىك جەلىلەر مەن ونلاين-پلاتفورمالاردا زاڭسىز لوتەرەيا قىزمەتىن انىقتاۋ ماقساتىندا تۇراقتى تۇردە مونيتورينگ جۇرگىزىپ كەلەدى.
زاڭسىز ۇتىس ويىندارىن ۇيىمداستىرعان تۇلعالارعا ەسكەرتۋ حاتتارى جولدانىپ، وفلاين جانە ونلاين فورماتتاردا ءتۇسىندىرۋ كەزدەسۋلەرى وتكىزىلدى. الەۋمەتتىك جەلىلەردە ۇتىس ويىندارىن وتكىزگەن اككاۋنتتاردىڭ ءتىزىمى مينيسترلىكتىڭ رەسمي سايتىندا جاريالانعان.
حاتتامامەن كەلىسكەن جاعدايدا قۇقىق بۇزۋشىلار ايىپپۇلدى ءوز ەركىمەن تولەيدى، ال كەلىسپەگەن جاعدايدا ءىس سوتقا جولدانىپ، سوت تارتىبىمەن قارالادى.
ەسكە سالا كەتسەك، ق ر ا ق ب ت ك 445-1-بابىنىڭ 6 جانە 7-بولىكتەرىنە سايكەس، لوتەرەيا وپەراتورى ەمەس تۇلعا لوتەرەيا وتكىزەتىن بولسا، جەكە تۇلعالارعا 100 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش (ا ە ك)، ال شاعىن كاسىپكەرلىك سۋبەكتىلەرىنە (جەكە كاسىپكەرلەرگە) 300 ا ە ك مولشەرىندە ايىپپۇل قاراستىرىلعان.
- ءبىر جىل ىشىندە وسىنداي قۇقىق بۇزۋشىلىق قايتالانعان جاعدايدا ايىپپۇل مولشەرى جەكە تۇلعالارعا - 200 ا ە ك، شاعىن كاسىپكەرلىك سۋبەكتىلەرىنە - 750 ا ە ك بولىپ بەلگىلەنەدى. سونداي-اق اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىقتان تۇسكەن تابىس تاركىلەنەدى، - دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.
ايتا كەتەلىك 11 اۆتوكولىكتى ۇتىسقا قويىپ، كۋرس ساتقان بلوگەرلەر ەربولات جانابىلوۆ پەن ەلميرا تولەگەنوۆاعا قاتىستى قىلمىستىق ءىس قوزعالعان ەدى.