زاڭسىز مۇناي ساۋداسىندا 300 ميلليون تەڭگەدەن اسا اقشاعا قاتىسى بار كۇدىكتى دۋبايدان ەلگە جەتكىزىلدى
استانا. KAZINFORM - باس پروكۋراتۋرا مەن قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگىنىڭ قىزمەتكەرلەرى زاڭسىز مۇناي اينالىمى ءۇشىن قىلمىستىق جاۋاپتىلىققا تارتۋ ماقساتىندا قازاقستان ازاماتىن بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنەن ەكستراديتسيالادى.
- كۇدىكتى كوممەرتسيالىق ۇيىمنىڭ باس ديرەكتورى بولا تۇرا، 2022-2023 -جىلدارى اقتوبە وبلىسىندا الدىن الا ءسوز بايلاسۋ ارقىلى ادامدار توبىمەن جالپى سوماسى 300 ميلليون تەڭگەدەن استام اسا ءىرى مولشەردەگى مۇنايدى زاڭسىز وتكىزۋ بويىنشا ارەكەتتەر جاساعان. قىلمىس جاساعاننان كەيىن قاسكۇنەم جاسىرىنىپ، ول حالىقارالىق ىزدەۋگە جاريالانعان. 2024 -جىلى ىزدەۋدەگى ادام دۋبايدا انىقتالىپ، باس پروكۋراتۋرانىڭ سۇراۋى بويىنشا ول جەردەن قازاقستانعا ەكستراديتسيالاندى. قازىر كۇدىكتى ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەيىك، 2024 -جىلى بۇل قىلمىستىڭ سىبايلاسى باس بوستاندىعىنان ايىرۋ تۇرىندەگى جازاعا سوتتالعان. ايىپتالعان قىلمىستى جاساعانى ءۇشىن مۇلكى تاركىلەنىپ، 3 جىلدان 6 جىلعا دەيىنگى مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى قاراستىرىلعان.
بۇدان بۇرىن گرۋزيادان ەكستراديتسيالانعان سوتتالۋشىدان مەملەكەت شىعىنى وندىرىلگەنىن جازعان ەدىك.