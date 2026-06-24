زاڭسىز كوشى-قونعا قارسى كۇرەس: جىل باسىنان بەرى 100 قۇقىق بۇزۋشى ۇستالدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ شەكارا قاۋىپسىزدىگىن كۇشەيتۋ جانە كوشى-قون زاڭناماسىنىڭ ساقتالۋىن باقىلاۋ باعىتىنداعى جۇمىستار جالعاسۋدا. قابىلدانىپ جاتقان شارالار زاڭسىز كوشى-قون فاكتىلەرىن انىقتاۋعا جانە ولاردىڭ الدىن الۋعا مۇمكىندىك بەرىپ وتىر. بۇل تۋرالى ۇ ق ك باسپا ءسوز قىزم ەتى ءمالىم ەتتى.
- ق ر ۇ ق ك شەكارا قىزمەتى زاڭسىز كوشى‑قونعا قارسى ۇدايى نەگىزدە جەدەل‑ىزدەستىرۋ ءىس‑شارالارى كەشەنىن ىسكە اسىرادى. 2026 -جىلعى ماۋسىم ايىندا اقتوبە، الماتى، جامبىل، باتىس قازاقستان، پاۆلودار جانە تۇركىستان وبلىستارىندا مەملەكەتتىك شەكارانى زاڭسىز كەسىپ وتۋگە ارەكەت جاساعان 15 شەتەل ازاماتى ۇستالدى. جالپى العاندا، جىل باسىنان بەرى 100 قۇقىق بۇزۋشى ۇستالىپ، زاڭسىز كوشى‑قوننىڭ 25 ارناسى جويىلدى. اتالعان فاكتىلەر بويىنشا ق ر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 392‑بابى بويىنشا 178 قىلمىستىق ءىس قوزعالدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
قر ۇقك شەكارا قىزمەتى مەملەكەتتىك شەكارانى زاڭسىز كەسىپ وتۋگە جانە مۇنداي ارەكەتتەرگە جاردەمدەسۋگە قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىك كوزدەلگەنىن ەسكە سالادى، سونداي‑اق ازاماتتاردى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭناماسىنىڭ تالاپتارىن قاتاڭ ساقتاۋعا شاقىرادى.
بۇعان دەيىن ق ر ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى قىزمەتكەرلەردىڭ جەر قاتىناستارى ءبولىمى باسشىسىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى نۇرجان اجىبايەۆقا قاتىستى سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ جۇرگىزىپ جاتقانىن راستادى.