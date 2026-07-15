زارينا تولىباي بوكستان ازيا چەمپيوناتىندا التىن مەدال جەڭىپ الدى
استانا. KAZINFORM - يندونەزيانىڭ دجاكارتا قالاسىندا ءوتىپ جاتقان ازيا چەمپيوناتىنىڭ فينالدىق جەكپە-جەكتەرى ءوتىپ جاتىر.
U19 ساناتى بويىنشا +80 كەلىدەگى زارينا تولىباي فينالدا ءۇندىستان سپورتشىسى پرەچي توكاسپەن كۇش سىناسىپ، تورەشىلەردىڭ ءبىراۋىز شەشىمىمەن (5:0) باسىم ءتۇستى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن ەلىمىزدىڭ اتىنان ءبىرىنشى بولىپ U19 ساناتىنداعى كاميلا وسپانوۆا (70 كەلى) شارشى الاڭعا شىقتى.
وتانداسىمىز اقتىق سىندا الەم چەمپيونى، وزبەكستان بوكسشىسى مافتۋنا يانگيەۆامەن جۇدىرىقتاسىپ، 3-راۋندتىڭ قورىتىندىسى بويىنشا 3:2 ەسەبىمەن باسىم ءتۇستى.
بوكستان ازيا چەمپيوناتىنىڭ فينالىندا بۇگىن، 15-شىلدە كۇنى كىمدەر شارشى الاڭعا شىعاتىنىن جازعان ەدىك.