KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    زارينا تولىباي بوكستان ازيا چەمپيوناتىندا التىن مەدال جەڭىپ الدى

    استانا. KAZINFORM - يندونەزيانىڭ دجاكارتا قالاسىندا ءوتىپ جاتقان ازيا چەمپيوناتىنىڭ فينالدىق جەكپە-جەكتەرى ءوتىپ جاتىر.

    Зарина Толыбай
    Фото: видеодан алынған скрин

    U19 ساناتى بويىنشا +80 كەلىدەگى زارينا تولىباي فينالدا ءۇندىستان سپورتشىسى پرەچي توكاسپەن كۇش سىناسىپ، تورەشىلەردىڭ ءبىراۋىز شەشىمىمەن (5:0) باسىم ءتۇستى.

    ايتا كەتەيىك، بۇگىن ەلىمىزدىڭ اتىنان ءبىرىنشى بولىپ U19 ساناتىنداعى كاميلا وسپانوۆا (70 كەلى) شارشى الاڭعا شىقتى.

    وتانداسىمىز اقتىق سىندا الەم چەمپيونى، وزبەكستان بوكسشىسى مافتۋنا يانگيەۆامەن جۇدىرىقتاسىپ، 3-راۋندتىڭ قورىتىندىسى بويىنشا 3:2 ەسەبىمەن باسىم ءتۇستى.

    بوكستان ازيا چەمپيوناتىنىڭ فينالىندا بۇگىن، 15-شىلدە كۇنى كىمدەر شارشى الاڭعا شىعاتىنىن جازعان ەدىك.

    سپورت
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور